La Saleen 1 GT4 entre en compétition ce week-end

Saleen Automotive profite du meeting SRO Winter Invitational Series sur le circuit Thermal Club (Californe) pour faire débuter sa Saleen 1 GT4. Pour ses débuts en compétition, Dominic Cicero, pilote-instructeur à Thermal, est chargé de faire rouler la Saleen 1 GT4. La nouvelle GT de Steve Saleen est actuellement en cours d’homologation par SRO Motorsports Group avant le lancement de la saison GT4.

« Depuis que nous avons dévoilé le concept Saleen 1 GT4, nous avons largement testé et développé la voiture, tout en subissant le processus d’homologation », a déclaré Steve Saleen, patron-fondateur de la marque. « Nous sommes impatients de voir les résultats de ce travail de développement directement sur une course. Nous considérons les courses de ce week-end comme un événement de mise au point pour mettre à jour le concept Saleen 1 GT4 et restreindre la puissance si le besoin s’en fait sentir. »

Le concept Saleen 1 GT4 a été dévoilé en octobre dernier à Las Vegas au Bellagio. L’auto est une évolution du modèle de route avec l’ajout d’un splitter avant et d’un diffuseur arrière. L’aileron arrière lui procure un look encore plus racing.