La Riley est en cours de préparation pour Le Mans

Si les deux Porsche 911 RSR ‘américaines’ et les deux Corvette C8.R ne seront pas au départ des 24 Heures du Mans, ce n’est pas pour autant que toutes les équipes américaines ont l’intention d’abdiquer. Performance Tech Motorsports compte utiliser un châssis ORECA 07 déjà présent en Europe et Rick Ware Racing a déjà débuté sa préparation en Italie chez Eurointernational. L’écurie d’Antonio Ferrari fera rouler la Riley-Multimatic MK30 en terre sarthoise.

Antonio Ferrari et son équipe ont attaqué le travail de fond sur la Riley qui n’a plus roulé depuis les essais IMSA de début janvier. L’équipe italienne reçoit le soutien à distance de Multimatic afin de préparer l’auto qui prendra la piste dès que possible pour des essais privés. Toutes les pièces ont été reçues en Italie.

Rick Ware s’occupe de la partie pilotes et partenaires pour cet engagement. Seul le nom de Rick Ware figure pour le moment sur la liste des pilotes de la Riley-Multimatic.

Il convient de rappeler que Eurointernational aura également en charge une Ligier JS P320 sous son propre nom avec Adrien Tambay au volant.