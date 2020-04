La réaction de ITR après le retrait de Audi

Le DTM et ITR, par la voix du Président de ITR, Gerhard Berger, ont réagi à la suite de retrait de Audi à la fin de cette année 2020.

Gerhard Berger : « Aujourd’hui, c’est une difficile journée pour le sport automobile en Allemagne et en Europe. Je regrette profondément la décision d’Audi de se retirer du DTM après la saison 2020. Alors que nous respectons la position de son état-major, le caractère à court terme de cette décision représente un certain nombre de challenges spécifiques à ITR, à notre partenaire BMW et à nos teams. Etant donné notre association et les difficultés particulières auxquelles nous avons tous fait face durant la pandémie du Covid-19, nous aurions espéré une approche plus concertée. Cette décision aggrave la situation et l’avenir du DTM dépend maintenant beaucoup de la manière dont nos partenaires et nos sponsors vont réagir à cette décision. Cependant, je m’attends à ce que Audi effectue convenablement, de manière responsable et en parfaite collaboration avec ITR, cette sortie programmée. Ma détermination reste fixée sur l’année qui est devant nous et sur la garantie de fournir à nos milliers de fans une saison passionnante et compétitive. Mais, dès que possible, je souhaite mettre en place une sécurité de planification à nos teams actuels, aux sponsors et à tous ceux dont le job dépend du DTM. »