La Porsche Carrera Cup France en quête de son Junior 2021 !

Communiqué de Presse :

Fidèle à sa tradition de détection des talents de demain, la Porsche Carrera Cup France organise une nouvelle édition de son Junior Programme du 3 au 5 novembre prochain, sur le circuit Paul Ricard, afin de déterminer le Junior Porsche Carrera Cup France 2021.

Jules Gounon, Florian Latorre, Hugo Chevalier, Adam Eteki… La liste des précédents lauréats Porsche Carrera Cup France est éloquente et confirme le bienfondé et le sérieux du Junior Programme Porsche Carrera Cup France. La sélection se tiendra du 3 au 5 novembre prochain, sur le circuit Paul Ricard avec pour objectif de déterminer le lauréat 2021 et ainsi de participer à l’éclosion d’un nouvel espoir du Sport Automobile.

Deux jours durant, les huit aspirants préalablement retenus sur dossier se livreront à des tests de pilotage en 911 GT3 Cup, et également à des épreuves sportives et entretiens individuels, sous la houlette de l’équipe de la Porsche Carrera Cup France, mais aussi de Patrick Pilet, pilote Porsche Motorsport. L’occasion pour eux de démontrer toutes leurs aptitudes. Celui qui sera désigné vainqueur à l’issue de la sélection, bénéficiera, en plus d’un accompagnement personnalisé, d’une bourse de 40 000 € HT pour participer à la Porsche Carrera Cup France 2021, d’une dotation de pneus Michelin et d’un soutien financier de la part d’un Centre Porsche partenaire.

Pour prétendre à une telle récompense et espérer figurer parmi les huit finalistes retenus pour s’affronter sur la célèbre piste varoise, il faut être né entre le 30 novembre 1995 et le 1er mars 2005, ne pas avoir participé à une course en Porsche Carrera Cup ni en GT3 Cup Challenge, être titulaire d’une licence nationale ou internationale FFSA ou d’une licence émise par une autre association sportive nationale affiliée à la FIA, et justifier d’un palmarès en compétition automobile. La date limite de retour de dossier étant par ailleurs fixée au 11 octobre 2020, ne tardez pas. La succession de Victor Weyrich, le Junior Porsche Carrera Cup France 2020, est désormais ouverte !

Le bulletin d’engagement est ici