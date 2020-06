La Porsche Carrera Cup France 2020 amorce sa reprise

Communiqué de Presse :

En accord avec le plan de reprise du sport automobile présenté par la FFSA, ainsi qu’avec les directives gouvernementales, la Porsche Carrera Cup France révèle son nouveau calendrier. Un calendrier fort de cinq meetings (avec dix courses), dont la présence en ouverture des 24 Heures du Mans (17 – 19 septembre) constituera toujours le point d’orgue.

Tout en suivant avec la plus grande attention l’évolution de la crise sanitaire, la Porsche Carrera Cup France est aujourd’hui en mesure d’annoncer un calendrier de reprise, et contribuer ainsi à la relance économique attendue par tous les acteurs du sport automobile. L’organisation a réussi le tour de force de mettre sur pieds malgré le contexte, un programme garantissant un intérêt sportif inchangé. Riche de cinq meetings, soit dix courses concentrées de mi-septembre à début novembre, ce programme conserve un bel équilibre entre circuits français incontournables et prestigieuses destinations internationales.

Le peloton de la Porsche Carrera Cup France lancera donc sa saison à Magny-Cours (11-13 septembre) dans le cadre du Championnat de France FFSA des Circuits pour deux courses inaugurales. Le rendez-vous suivant, disputé en préambule des légendaires 24 Heures du Mans (17-19 septembre), constituera à coup sûr un temps fort pour les pilotes de ce millésime 2020, qui piaffent d’impatience de faire rugir les 485 chevaux du célèbre flat six dans la ligne droite des Hunaudières. Ils retrouveront ensuite les rangs du Championnat de France FFSA des Circuits, pour un meeting au Paul-Ricard (2-4 octobre), dont la particularité sera de compter pas moins de trois confrontations, et au moins autant de bagarres haletantes ! La fin de saison verra les 911 GT3 Cup franchir les frontières de l’Hexagone, avec tout d’abord une escale en Belgique sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps (16-18 octobre), pour deux courses intégrées à l’International GT Open. Le tracé de Barcelone (30 octobre-1er novembre), qui aurait dû accueillir l’ouverture des débats, sera quant à lui le théâtre de l’explication finale d’une Porsche Carrera Cup France, dont les saisons se jouent généralement jusqu’aux derniers mètres de l’ultime course.

Calendrier Porsche Carrera Cup France 2020 révisé :

11.09 – 13.09 | GT4 Series – Magny-Cours (Courses 1 & 2)

17.09 – 19.09 | 24 Heures du Mans – Le Mans (Course 3)

02.10 – 04.10 | GT4 Series – Paul Ricard (Courses 4 & 5 & 6)

16.10 – 18.10 | International GT Open – Spa-Francorchamps (Courses 7 & 8)

30.10 – 01.11 | International GT Open – Barcelone (Courses 9 & 10)