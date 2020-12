La Porsche Carrera Cup Asia dévoile son calendrier 2021

Alors que Porsche fêtera en 2021 le 20e anniversaire de sa présence en Chine, la marque allemande fera débuter la toute nouvelle 992 dans le cadre de la Porsche Carrera Cup Asia. La saison 2021 comprendra 15 rendez-vous répartis sur sept week-ends, dont deux en soutien de la Formule 1, sans oublier les 10 Heures de Suzuka. L’annonce a été faite aujourd’hui-même par Alex Gibot, responsable de Porsche Motorsport Asia-Pacific, lors de la conférence annuelle des concessionnaires Porsche China à Sanya.

Le championnat a été contraint de s’adapter à la situation sanitaire actuelle qui fait face à des restrictions de voyage. Compte tenu des restrictions qui devraient toujours être en place début 2021, les huit premières manches constitueront le Trophée PCCA Porsche China 20 Ans 2021, à savoir jusqu’au meeting chinois de Ningbo. Le titre 2021 sera décerné en fin de saison.

Depuis sa création en 2003, la Porsche Carrera Cup Asia a contribué à lancer plusieurs pilotes, dont Earl Bamber, devenu pilote officiel Porsche. Sascha Maassen fera toujours office de coach la saison prochaine. A noter que la classe Am fera son apparition en 2021 en plus des classes Pro et Pro-Am déjà existantes. Des essais officiels se dérouleront du 19 au 21 mars à Shanghai.

Alexandre Gibot, directeur de Porsche Motorsport Asia-Pacific, se réjouit d’attaquer 2021 : « Nous sommes très heureux d’annoncer que nous sommes de retour. Porsche s’engage pleinement à faire son retour sur la piste avec ses clients et bien que nous n’ayons pu accueillir que deux événements Porsche Sports Cup China cette année, c’est un véritable marqueur pour reprendre la course. 2021 est une année importante pour nous, alors que nous célébrons les 20 ans de Porsche China tout en accueillant la nouvelle génération de Porsche 911 GT3 Cup. Nous sommes très heureux de la présenter en Porsche Carrera Cup Asia qui réaffirme que la région est un marché clé pour Porsche. Nous organiserons également la Porsche Sports Cup China sur deux nouveaux sites à Zhuzhou et Ningbo pour couvrir davantage le sud et l’est de la Chine. »

Daniel Schmollinger, vice-président du marketing chez Porsche China, attend lui aussi beaucoup de 2021 : « 2021 sera le 20e anniversaire de la présence de Porsche en Chine et la prochaine saison de la Porsche Carrera Cup Asia doit honorer cela avec une toute nouvelle Porsche 911 GT3 Cup, un bon calendrier et, bien sûr, de fantastiques courses. Le sport automobile est dans l’ADN de Porsche, nous sommes donc très heureux, non seulement d’être le premier championnat mono-marque à revenir, mais aussi de pouvoir accueillir ceux qui ne sont pas en mesure de disputer l’intégralité de la saison tout en offrant un package solide en tant que série. »

Calendrier 2021 :

Shanghai (9/11 avril)

Zhuhai (14/16 mai)

Zhuzhou (25/27 juin)

Ningbo (16/18 juillet)

Suzuka (20/21 août)

Singapour (1/3 octobre)

Shanghai (29/31 octobre)

Calendrier Porsche Sports Cup China 2021 :

Zhuhai : 14/16 mai

Zhuzhou (25/27 juin)

Ningbo (16/18 juillet)

Shanghai (29/31 octobre)