La piste du Circuit Paul Ricard se refait une beauté

Communiqué de Presse :

Dans le cadre de son processus d’entretien annuel, le Circuit Paul Ricard a entrepris des travaux de rénovation de la piste visant à améliorer encore son niveau de technologie et de performance, plus particulièrement en optimisant l’évacuation de l’eau en cas de pluie.

L’innovation s’inscrit clairement dans les gênes du Circuit Paul Ricard depuis cinquante ans. Avec 247 configurations de pistes possibles, et ses larges bandes bleues et rouges offrant des conditions de sécurité optimales, le Circuit Paul Ricard fait office de leader en la matière, et a même vu son procédé se décliner sur d’autres tracés dans le monde. Les fameux « run offs » deviendront même, fin 2020, une exigence réglementaire pour la création de nouveaux circuits et l’aménagement de certains dégagements accidentogènes.

L’amélioration continue se place également au centre des préoccupations des équipes techniques qui ont conclu un partenariat avec celles de Colas, leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport. A cette collaboration déjà fructueuse depuis quelques années, s’est ajouté un autre coéquipier, la société italienne Dromo qui a apporté une dimension supplémentaire à la synergie engagée autour du travail sur la piste.

Après une analyse pointue avec un scanner laser 3D précis au millimètre, les ingénieurs de studio Dromo ont modélisé numériquement les écoulements d’eau et créé un design facilitant leur évacuation.

La phase analytique terminée, les équipes de Colas et celles du Circuit Paul Ricard ont procédé au rabotage de la piste sur une épaisseur de quatre centimètres. Grâce au positionnement GPS des raboteuses programmées par studio Dromo, les pentes qui le nécessitaient ont été ajustées. Les ingénieurs du studio de conception italien se sont également attelés aux vérifications du nivelage par un scan laser, puis la pose de l’enrobé a pu démarrer. L’amplitude thermique sur le plateau de Signes combinée au fort taux d’utilisation de la piste ont d’ailleurs nécessité l’élaboration d’une formulation secrète de cette matière. Leur travail s’est achevé par une nouvelle analyse afin de vérifier la conformité du résultat par rapport au cahier des charges.

En termes pratiques, l’ensemble des travaux n’a duré qu’une petite douzaine de jours pendant lesquels non moins de 50 000 m² d’asphalte ont été resurfacés.

Le reprofilage permet d’optimiser l’évacuation de l’eau, limiter les coulées traversantes et éviter la stagnation. Il va certainement ravir les pilotes, ingénieurs en apportant de nouvelles sensations de conduite. Les stratégies promettent également d’être très intéressantes : sur tracé identique, les appuis changent avec un « grip » très homogène et moins d’usure sur les pneumatiques.

Stéphane Clair, directeur général du Circuit Paul Ricard :

« Depuis des années, le Circuit Paul Ricard est précurseur en matière d’innovations technologiques. De notre propre initiative, nous investissons chaque année 5% de notre chiffre d’affaires afin de maintenir nos installations au meilleur niveau. Je me réjouis du travail que nos équipes, celles de studio Dromo et Colas ont entrepris ensemble, mais je me satisfais encore plus du respect de nos engagements en matière de développement durable. Grâce aux techniques entreprises, nous avons maîtrisé la quantité de matériaux utilisés et pu les limiter au strict nécessaire pour un résultat optimal. »

Jarno Zaffelli, Dromo :

« Nous sommes ravis d’ajouter le Circuit Paul Ricard à liste de nos clients prestigieux. Notre mission consistait à superviser le travail relié au resurfaçage de ce circuit mythique. Cette tâche a nécessité de multiples visites, plus de 3000 heures de travail dont 1500 sur site. Dromo a appréhendé cette collaboration avec une vision à long terme. Pour les quatre prochaines années, les équipes de notre étude vont pouvoir améliorer leurs compétences et leurs technologies avec des tests directs sur l’un des circuits les plus innovants au monde. Nous avons vraiment apprécié notre coopération avec Colas, une entreprise que l’on ne présente plus. Nos experts et les leurs ont mis en commun leurs savoir-faire afin de permettre la réalisation de ce projet. »

Christophe Fontaine, chef d’agence Colas :

« Ce projet, mené en synergie avec les équipes du Circuit Paul Ricard et de Dromo nous a enthousiasmés ! Il a représenté un défi technique, et nous a permis d’associer notre expertise à celles de deux autres acteurs à la pointe de l’innovation. Colas, qui compte de nombreuses références françaises et internationales de circuits automobiles, possède un savoir-faire reconnu sur ce type de chantiers, avec notamment des progrès considérables en matière de revêtement, d’adhérence du pneu à la route et de sécurité routière. Le déroulement de cette opération et le fait d’avoir pu délivrer un résultat au niveau des attentes de notre client, dans les temps impartis, constituent une satisfaction pour les équipes de Colas.»