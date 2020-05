La liste des engagés des 24H du Mans Virtuelles est connue

Communiqué de Presse :

Alors que le milieu de la course automobile, dans sa majorité, ne peut pas encore reprendre réellement le chemin des circuits, les 24 Heures du Mans virtuelles semblent réunir les plus grands noms de la compétition automobile pour rivaliser lors de la plus grande course d’endurance au monde.

Si la course qui se déroulera les 13 et 14 juin sera virtuelle, l’enthousiasme suscité par un événement d’une telle ampleur est bel et bien réel. Moins de cinq jours après la présentation officielle des 24 Heures du Mans virtuelles, les organisateurs ont enregistré 85 dossiers de candidatures pour participer à une course qui verra des équipes composées de pilotes de courses professionnels et des meilleurs sim racers du monde, rivaliser sur la piste légendaire du Mans pendant 24 heures.



Le programme de simulation rFactor 2, qui autorise un maximum de 50 voitures en piste durant ces 24 Heures du Mans virtuelles, réparties entre catégories LMP et GTE, n’a pas rendu facile la mission du Comité de Sélection, composé de représentants des deux mondes, sport automobile et esports. Il est à noter que le mode de sélection de ce comité n’est pas à comparer avec celui qui officie chaque année pour la sélection des invités aux 24 Heures du Mans, dont la 88e édition se tiendra les 19 et 20 septembre.

Les équipages seront annoncés la semaine prochaine. Quelques surprises sont attendues ainsi que quelques combinaisons de stars !



La Liste des engagés compte 30 LMP et 20 GTE, représentant à la fois des constructeurs comme Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche et Toyota, ainsi que des équipes renommées comme Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports, et bien d’autres encore. Les meilleures équipes de Sim racers figureront aussi au départ, avec Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho…La grille s’annonce haute en couleurs car toutes les équipes ont la liberté de créer leur propre livrée de voitures.



Une couverture TV en direct des 24 Heures du Mans virtuelles sera produite et distribuée à travers le monde, ainsi que sur les supports de diffusion traditionnels esports, et sur de nombreux médias digitaux. Plus d’informations seront communiquées à ce sujet prochainement.

La liste des engagés est ici