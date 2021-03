La liste des engagés des 24 Heures du Mans dévoilée !

Chaque année, c’est la même ferveur. La liste des engagés des 24 Heures du Mans est toujours aussi attendue. Bien entendu, cette liste aurait été plus attendue si la situation sanitaire n’était ce qu’elle est actuellement.

Soixante-deux autos figurent sur la liste des engagés de la 89e édition qui aura lieu les 21 et 22 août et non en juin. Le plateau fait état de 5 autos dans la nouvelle catégorie Hypercar avec 2 Toyota, 2 Glickenhaus et 1 Alpine. On compte 25 LMP2, 7 GTE-Pro et 24 GTE-Am. Le départ de la course sera donné à 16 heures.

L’une des surprises est la présence de Risi Competizione en LMP2 avec une Oreca 07. Racing Team India fera cause commune avec Eurasia, mais avec une Ligier JS P217. En GTE-Am, Absolute Racing fera ses débuts au Mans avec une Porsche 911 RSR. Herberth Motorsport fera bien rouler une Ferrari 488 GTE, de même que Inception Racing. Chez JMW Motorsport, Thomas Neubauer est confirmé sur la Ferrari.

A noter que cette année, aucun suppléant ne figure sur la liste des engagés. Toutefois, afin d’offrir plus de souplesse suite à ce report, l’ACO ouvrira à partir du vendredi 12 mars une période d’engagements pour les concurrents souhaitant s’inscrire sur la liste de réserve. Cette période se clôturera le vendredi 26 mars prochain.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Les 24 Heures du Mans entrent cette année dans une nouvelle ère. Avec l’arrivée des Hypercars, l’Endurance s’apprête à accueillir un spectacle hors du commun sur la piste. Pour cette 89e édition, 62 voitures seront au départ : en cette période compliquée, ce chiffre est un signal fort pour notre discipline, plus attrayante que jamais. Nous avons hâte d’accueillir à nouveau du public pour vivre tous ensemble cette édition historique. »

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA : « L’annonce de la liste des engagés aux 24 Heures du Mans est toujours une étape importante, et cette année, étant donné qu’il s’agira de la première course au Mans de l’ère Hypercar, le moment est particulièrement significatif. Cela étant dit, je suis heureux de constater une forte participation dans les quatre catégories, ce qui devrait garantir un spectacle d’endurance fascinant sur tous les fronts. Même si la course n’aura lieu que dans quelques mois, j’espère que les organisateurs pourront accueillir au moins un nombre limité de spectateurs sur le Circuit de la Sarthe car les fans font partie intégrante de cet événement majeur et leur présence est essentielle. »

La liste des engagés est ici