La Ligier European Series passe la troisième sur le Circuit Paul Ricard

Communiqué de presse

Après l’Espagne et l’Autriche, la Ligier European Series met le cap sur le circuit du Castellet en France pour la troisième manche de la saison. Les Ligier JS2 R et les Ligier JS P4 s’affronteront pour la deuxième année successive sur le circuit varois. Après le formidable spectacle proposé au Red Bull Ring, la tension montera d’un cran sur le circuit de Formule 1 français. Avec déjà plusieurs favoris, ce meeting pourrait s’avérer crucial dans la course aux titres. La série accueillera sa première pilote femme, la jeune norvégienne Ayla Agren, avant qu’elle ne débute sa saison en W SERIES. Elle prendra le volant de la Ligier JS2 R #25 d’Orhès Racing. Une arrivée qui pourrait bien venir bousculer la hiérarchie.

La bataille fait rage en Ligier European Series

La bagarre a battu son plein lors de la dernière manche sur le circuit du Red Bull Ring. Au coude à coude depuis le début de la saison, la Ligier JS2 R #24 d’Orhès Racing pilotée par Mathieu Martins et Olivier Pernaut et la #53 de M Racing commandée par Natan Bihel ont poursuivi leur combat en piste au Red Bull Ring. Si Natan Bihel a de nouveau pris l’avantage lors de la première course décrochant sa troisième victoire, le duo Pernaut-Martins a pris sa revanche lors de la deuxième course. La #24 a arraché sa première victoire de la saison. Orhès Racing réussira-t-elle à récidiver au Castellet ?

@DPPI

Laurent Millara au volant de la #69 de M Racing a continué sur sa lancée en terminant troisième de la catégorie lors des deux courses. Régulier dépuis le début de la saison, continuera-t-il à résister aux assauts de ses adversaires ? Attention notamment à Nicolas Beraud au volant de la Ligier JS2 R #95 de CTF Performance qui a marqué les esprits avec ses dépassements audacieux. Cédric Oltramare qui continue d’engranger de l’expérience au volant de la Ligier JS2 R #4 de COOL Racing pourrait également créer la surprise. Sergeï Egorov partagera le volant de la #17 d’Arctic Energy avec Povilas Jankavicius pour la deuxième fois depuis le début de la saison.

@DPPI

Du côté des Ligier JS P4, les duels ont également été de mise entre la #23 d’HP Racing by MonzaGarage avec le duo italien Jacopo Faccioni et Alessandro Cicognani, et les deux voitures de Les Deux Arbres, la #33 de Jacques Nicolet et la #34, pilotée par un Patrice Lafargue très en verve lors du dernier meeting. C’est un autre pilote gentleman driver, Nelson, qui lui succédera au Castellet. Habitué des courses historiques, le pilote français a eu l’occasion de tester la Ligier JS P4 lors de journées d’essais. Nul doute que le pilote mettra son expérience à profit pour venir titiller les autres protagonistes.

@DPPI

La Ligier European Series se féminise

Pour la première fois depuis son lancement, la Ligier European Series accueillera dans ses rangs de pilotes une femme. Ayla Agren, jeune pilote norvégienne, fera ses débuts dans la série et au volant d’une Ligier JS2 R. Elle rejoindra Alain Bucher aux commandes de la Ligier JS2 R #25 d’Orhès Racing. Championne de F1600 aux Etats-Unis en 2014, Ayla participera à la saison 2021 de W SERIES. Elle pourrait bien bousculer la hiérarchie du début de saison !

« Je suis très enthousiaste à l’idée de courir en Ligier European Series au Castellet, s’exclame Ayla. J’ai vraiment hâte de me retrouver derrière le volant de la Ligier JS2 R, et d’en apprendre le plus possible sur cette voiture. Ce sera l’occasion de remettre le pied à l’étrier avant le démarrage de la saison officielle en W SERIES à la fin du mois de juin. »

@DPPI

Un rendez-vous crucial pour la course aux titres ?

Dans la catégorie Ligier JS2 R, M Racing occupe la première et la troisième place du classement grâce aux performances de Natan Bihel, pilote de la #53 (93 points) et Laurent Millara, pilote de la #69 (63 points). La Ligier JS2 R #24 d’Orhès Racing du duo Olivier Pernaut/Mathieu Martins est seulement à quelques encablures de la tête du classement avec 76 points. Natan Bihel devra surveiller ces concurents de très près !

La bataille est encore plus serrée dans la catégorie Ligier JS P4. Les Deux Arbres avec la #34 et HP Racing by MonzaGarage avec la #23 sont ex-aecquo avec 80 points. La troisième manche au Castellet permettra-t-elle de les départager ?

@DPPI

Le Heat du Castellet commencera le vendredi 4 juin à 9h30 avec une séance d’essais libres d’une heure et trente minutes. Les deux séances de qualifications de quinze minutes qui détermineront les grilles de départ de chaque course sont prévues le vendredi après-midi à 15h20 et 15h45. Les deux courses d’une heure sont organisées le samedi matin à 10h50 et le samedi après-midi à 14h50.

Les deux courses seront retransmises en direct sur le site internet et les chaînes Facebook et YouTube de la série avec des commentaires en français et anglais.

CLIQUEZ ICI pour consulter la liste provisoire des engagés

CLIQUEZ ICI pour consulter le programme du Heat du Castellet