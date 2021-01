La Ligier European Series dans les starting blocks pour sa deuxième saison

Communiqué de presse de la série

Après une première saison réussie, la Ligier European Series, la série qui mêle sport-prototypes, les Ligier JS P4, et GT, les Ligier JS2 R, durant les mêmes meetings que l’European Le Mans Series et la Michelin Le Mans Cup, fait le plein de nouveautés pour 2021. Un calendrier renforcé avec 6 meetings sur les plus beaux circuits d’Europe, plus de temps de roulage, équipages Silver-Silver acceptés, paddock revisité avec une hospitality dédiée aux équipes et pilotes, et des dotations par course et pour les trois premiers de chaque catégorie au championnat. De quoi garantir une deuxième saison encore plus palpitante que la précédente.

Pour son année de lancement, la série conçue pour les gentlemen drivers qui souhaitent se faire plaisir sur les plus grands circuits d’Europe ainsi que pour les jeunes talents qui veulent se former et gravir les échelons de la pyramide de l’Endurance, a attiré un plateau conséquent de près de quinze Ligier JS2 R et Ligier JS P4 en dépit d’un contexte sanitaire et économique difficile. Pour 2021, le constructeur français et les équipes de l’ELMS en charge de l’organisation des meetings ont tiré les enseignements de cette première saison pour s’adapter et répondre encore mieux aux attentes des pilotes et équipes. Retour sur les nouveautés proposées.

Un calendrier musclé avec 6 meetings

En 2021, la Ligier European Series, se déplacera sur six circuits, un de plus qu’en 2020. Et toujours sur les plus beaux tracés d’Europe : Barcelone, Red Bull Ring, Monza, Le Castellet, Spa-Francorchamps et Portimão.

Plus de temps de roulage

Plus de temps de roulage également, mais toujours des meetings concentrés sur deux jours pour conjuguer passion avec vie professionnelle et vie personnelle. Au total, quatre heures de roulage réparties les vendredis et samedis de chaque meeting : 1h30 d’essais libres, deux séances d’essais qualificatifs de 15 minutes qui déterminent les grilles de départ de chaque course avec une pause de 5 minutes entre chaque session, et deux courses d’une heure (une le samedi matin et l’autre le samedi après-midi).

Pilotes Silver, Bronze ou équipages Bronze-Bronze, Silver-Bronze, Silver-Silver

Au volant des Ligier JS2 R et des Ligier JS P4 des équipages d’un ou deux pilotes Bronze ou Silver avec la possibilité en 2021 de composer des équipages Silver-Silver. Une plus grande variété d’équipages tout en préservant l’aspect sportif avec la mise en place d’une pénalité en temps pour les pilotes Silver et les équipages Silver-Bronze ou Silver-Silver.

Un paddock revisité

Un espace Ligier European Series sera mis en place au cœur du paddock avec une hospitality dédiée aux pilotes et aux équipes de la série. Un rendez-vous sera organisé tous les jeudis soir pour permettre à tous les participants de se retrouver autour d’un moment de partage.

Le support technique Ligier (châssis, électronique, moteur) et le magasin de pièces détachées déjà présents sur chaque manche en 2020 prendront leurs quartiers aux côtés des équipes.

Des dotations à la course et en fin de saison pour récompenser équipes et pilotes

Les pilotes et équipages de chaque catégorie concourront pour le Titre Ligier JS2 R et le Titre Ligier JS P4. Grâce au soutien de Michelin Motorsport, des dotations en pneus seront offertes à l’issue de chaque meeting aux équipes engagées à la saison. Quatre trains de pneus seront en jeu. Un train de pneus sera offert pour récompenser l’équipe ayant réalisé le meilleur temps absolu du meeting dans la catégorie Ligier JS P4 et un autre pour l’équipe ayant réalisé le meilleur temps en Ligier JS2 R. Ces pilotes et équipes seront mis à l’honneur lors des rendez-vous organisés dans l’hospitality de la série. Les deux autres trains de pneus seront offerts sur tirage au sort à une équipe Ligier JS2 R et une équipe Ligier JS P4 engagées à la saison (après avoir retiré du tirage les équipes ayant réalisé les meilleurs temps).

En complément de ces dotations à la course, les trois premiers pilotes ou équipages de chaque catégorie au classement général ainsi que le meilleur pilote Bronze et le meilleur pilote Silver de chaque catégorie seront primés à la fin de la saison. Les trois premiers équipages et les meilleurs pilotes Silver et Bronze de la catégorie Ligier JS P4 se verront offrir un essai en Ligier JS P320 et les trois premiers et meilleurs pilotes Silver et Bronze de la catégorie Ligier JS2 R un essai en Ligier JS P4 à l’issue de la saison 2021 sur un circuit européen. Les pilotes se partageront le baquet du bolide en question pendant toute une journée avec une équipe Ligier dédiée pour les accompagner.

Des dotations Stand 21 viendront également récompenser les meilleurs pilotes à la fin de la saison 2021.

« Avec notre partenaire Michelin Motorsport, nous avons souhaité en 2021 récompenser les équipes qui signent le meilleur temps du meeting et qui ne sont pas toujours mises à l’honneur sur les podiums, » explique Jacques Nicolet, Président de Ligier Automotive. « Mais pas seulement. Avec le tirage au sort, l’idée est que chaque équipe soit en mesure de remporter un gain et que nous partagions un moment de convivialité tous ensemble lors de ces remises de prix. Pour les trois premiers de chaque catégorie à la fin de la saison et les meilleurs pilotes Bronze et Silver nous voulions leur offrir la possibilité d’essayer un modèle plus rapide de la gamme Ligier. Avec ces dotations, l’esprit de la série est respecté : permettre aux pilotes et équipes de progresser dans la pyramide de l’Endurance. »

Une journée d’essais le 4 mars 2021 sur la piste F1 de Magny-Cours

Afin de permettre aux concurrents de la série de préparer au mieux la saison 2021, une journée d’essais est organisée le 4 mars prochain sur la piste F1 de Magny-Cours, en France.