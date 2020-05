La Formule Renault Eurocup rejoint l’affiche de Magny-Cours

N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Le meeting du Championnat de France des Circuits de Magny-Cours (11/13 septembre) était déjà bien garni avec une affiche de tout premier choix. La liste des séries présentes s’allonge avec la présence de la Formule Renault Eurocup.

2020 marque la cinquantième saison de la Formule Renault. L’affiche nivernaise regroupera donc Championnat de France FFSA GT, GT World Challenge Europe Powered by AWS, Championnat de France de F4, Renault Clio Cup, Alpine Elf Europa Cup, Porsche Carrera Cup France et Sprint Cup by Funyo Sports-Proto. Il faut remonter à plusieurs années pour voir un meeting aussi complet sur un circuit français.

Calendrier provisoire Formule Renault Eurocup *

9-11 juillet : Autodromo di Monza (Italie)

24-26 juillet : Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italie)

4-6 septembre : Nürburgring (Allemagne)

11-13 septembre : Circuit Nevers Magny-Cours (France)

25-27 septembre : Circuit Zandvoort (Pays-Bas)

9-11 octobre : Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne)

22-24 octobre : Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique)

6-8 novembre : Hockenheimring (Allemagne)

13-15 novembre : Circuit Paul Ricard (France)

26-28 novembre : Yas Marina Circuit (Abu Dhabi)

* sous réserve de l’évolution de la pandémie de COVID-19