La FIA s’associe au Comité International Olympique pour le lancement des Olympic Virtual Series

Cette initiative pionnière est destinée à mobiliser les pilotes Esports et les fans de jeux vidéo du monde entier.



La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) va collaborer avec le Comité International Olympique (CIO) en participant à la première édition des Olympic Virtual Series (OVS), le tout premier événement sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques.



Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques, le CIO – l’autorité suprême des Jeux Olympiques et le chef de file du Mouvement olympique – a créé les Olympic Virtual Series afin de mobiliser les passionnés de sport virtuel, d’Esports et de jeux vidéo du monde entier, tout en encourageant le développement de sports physiques et non physiques.



La vision du CIO consiste à bâtir un monde meilleur par le sport. En créant une plateforme unissant le monde sportif physique à la communauté des jeux virtuels et de simulation, les OVS permettront aux participants de rallier le Mouvement olympique par le biais de compétitions ludiques, tout en défendant l’activité physique et l’importance du sport auprès des jeunes générations.



Alors que le CIO a accordé à la FIA le statut de reconnaissance définitive en 2013, conformément aux normes sportives et de gouvernance de la Charte olympique, ce nouveau partenariat marque la dernière étape de l’intégration de la FIA au sein du mouvement olympique. L’instance de réglementation du sport automobile mondial adhère pleinement à l’esprit olympique et partage les valeurs olympiques de respect, d’excellence et d’amitié, estimant que le sport doit être accessible, équitable et source de plaisir pour tous. La FIA a été nommée pour participer aux OVS aux côtés de quatre autres grandes fédérations sportives internationales (baseball, cyclisme, aviron et voile) et a collaboré étroitement avec l’éditeur de jeux Polyphony Digital Inc. pour lancer l’épreuve de sport automobile des OVS. Cette compétition numérique en ligne sera ouverte aux utilisateurs de Gran Turismo Sport, plateforme qui a été développée en 2018 pour les championnats Gran Turismo certifiés par la FIA.



L’épreuve de sport automobile des OVS débutera le 13 mai avec la phase de qualification mondiale en ligne, qui prendra la forme d’un défi contre la montre de 10 jours. A l’issue d’un classement en ligne, les 16 meilleurs concurrents se qualifieront pour les Finales mondiales, et seront issus des régions suivantes : EMEA, Asie, Amérique du Nord, Amérique centrale et du Sud et Océanie.



Les Finales mondiales seront diffusées le 23 juin dans le contexte des célébrations de la Journée olympique – date à laquelle Pierre de Coubertin a fondé le CIO en 1894 – et comprendront trois courses, des points étant attribués pour chacune d’elles. Le concurrent qui aura accumulé le plus grand nombre de points sur l’ensemble des trois courses sera couronné vainqueur.



Conformément à leur objectif de privilégier l’inclusion et la participation, les OVS seront ouvertes à tous les utilisateurs du “Mode Sport” de Gran Turismo Sport qui ont enregistré un identifiant PSN dans les pays éligibles*. Les Finales mondiales seront réservées aux concurrents âgés de 18 ans ou plus au moment de l’événement**.



* Allemagne, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Danemark, Equateur, El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde (à l’exception du Nagaland), Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Koweït, Liban, Malaisie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay.



** En Arabie saoudite, au Koweït et aux Emirats arabes unis, les concurrents doivent être âgés de 21 ans ou plus à la date de début de l’épreuve.



Le Président du CIO, Thomas Bach, a déclaré :“Les Olympic Virtual Series sont une expérience numérique olympique nouvelle et unique qui a pour ambition de renforcer l’engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels. Leur conception s’inscrit dans le droit fil de l’Agenda olympique 2020+5 et de la stratégie numérique du CIO. Les Olympic Virtual Series encouragent la pratique du sport et assurent la promotion des valeurs olympiques, en mettant l’accent sur la jeunesse.”



Le Président de la FIA, Jean Todt, a déclaré :“Je suis ravi que la FIA s’associe au CIO pour cet événement sportif prestigieux et innovant et je tiens à remercier [le Président du CIO] Thomas Bach de nous avoir fait confiance. Nous partageons les mêmes valeurs et sommes fiers de la diversité et de l’inclusion offertes par le sport automobile digital, qui promeut la participation du plus grand nombre en contribuant à supprimer les barrières à la pratique de notre sport.”

Le Président-Délégué de la FIA pour le Sport, Graham Stoker, a déclaré :“Les Olympic Virtual Series correspondent parfaitement à notre stratégie visant à favoriser la croissance et le développement du sport automobile digital et, ce faisant, à susciter l’engouement pour notre merveilleux sport chez de nouveaux publics. Je suis impatient de suivre la compétition de près et de découvrir de nouveaux talents prometteurs.”



Le Producteur de Gran Turismo Series et Président de Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, a déclaré :“Nous sommes honorés que Gran Turismo ait été désigné comme l’un des éditeurs des Olympic Virtual Series. C’est un jour historique non seulement pour Gran Turismo, mais aussi pour l’histoire du sport automobile. Je suis très heureux que les nombreux joueurs de Gran Turismo du monde entier puissent partager cette expérience.”