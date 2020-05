La FIA annonce de nouvelles actions en matière de sécurité des courses

Après avoir enquêté sur 28 accidents graves et mortels liés à des courses sur circuit en 2019, le Département de la Sécurité de la FIA a rendu sa copie à la FIA. Le Groupe d’Etude des Accidents Graves de la FIA, dirigé par Jean Todt, a proposé des recommandations en matière de sécurité pour les courses sur circuit, aussi bien pour les monoplaces que les voitures à habitacle fermé.

En ce qui concerne les voitures à habitacle fermé, une nouvelle version de la norme FIA relative aux sièges de compétition grand public est en cours d’élaboration. Elle s’appuiera sur les tout derniers outils de simulation et d’optimisation de conception. Ces recherches permettront de renforcer la sécurité latérale des sièges en intégrant plusieurs caractéristiques des sièges de compétition FIA les plus perfectionnés et les plus coûteux, tout en veillant à contenir les coûts au bon niveau pour un siège d’entrée de gamme.

La FIA étudie des solutions techniques pour pallier toute diminution du champ de vision des pilotes en raison du tracé du circuit, l’objectif étant de réduire le délai de notification des pilotes à l’approche du lieu d’un incident. Dans un premier temps, il serait possible d’améliorer le système de notification d’information des pilotes en s’appuyant sur la technologie actuelle, par exemple en utilisant le feu de pluie, au moyen de modifications matérielles de la voiture. Le feu de pluie, ou tout autre feu, pourrait servir de répétiteur de drapeau jaune. En outre, le feu arrière pourrait aussi être utilisé pour indiquer à un pilote que la voiture qui le précède ralentit fortement du fait d’une zone placée sous drapeau jaune. Dans un second temps, il est proposé d’accélérer le développement et la mise en place d’une série de systèmes de marshalling de pointe intégrant des fonctions telles que le déploiement automatique de drapeaux jaunes, la notification directe d’une voiture à l’autre de la présence d’une voiture immobilisée en position dangereuse, voire une diminution coordonnée de la puissance moteur ou une déviation des voitures après un incident.

Pour réduire le risque de perte de contrôle d’une voiture suite à une crevaison, fournir au pilote des informations sur l’état de ses pneus, et notamment sur leur pression interne à tout moment, pourrait lui permettre de moduler sa vitesse plus tôt et de l’adapter pour éviter une perte de contrôle. Pour ce faire, un plus grand nombre de catégories seront équipées d’un système de contrôle et d’information sur la pression des pneus.

Une étude a été faite pour un meilleur positionnement du siège pour diminuer les risques de blessures graves lors d’un accident. De nouvelles recherches et des essais grandeur nature sont prévus pour optimiser la performance des barrières de sécurité lors d’un impact à angle très faible.

Les zones de dégagement ont elles aussi retenu toute l’attention du Département de la Sécurité de la FIA avec de nouvelles solutions spécifiques à l’étude afin de permettre une décélération accrue pour ralentir les voitures hors de contrôle dans les zones de dégagement. De nouvelles solutions pour le contrôle des limites de la piste seront soumises à examen de la Commission des Circuits de la FIA afin d’éviter que les voitures ne rejoignent la piste de façon dangereuse.