La Ferrari 488 GTE est la première Ferrari à rejoindre le catalogue des autos disponibles sur rFactor 2. Cette arrivée coïncide avec les 24 Heures du Mans Virtuelles où quatre 488 GTE seront au départ.

Trois Ferrari 488 GTE seront alignées par Ferrari – AF Corse et une par Strong Together. Cette dernière sera confiée à Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci et Tony Mella.