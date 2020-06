La face cachée des 24H du Mans Virtuelles

Les 24 Heures du Mans Virtuelles étaient une nouveauté pour tout le monde. L’événement a permis de réunir des acteurs de la course sur un concept inédit mais complexe à mettre en place. Endurance-Info a voulu en savoir plus sur les chiffres d’une équipe lors de ces 24 Heures du Mans Virtuelles. Etant partenaire de TDS E Racing Motul, nous avons questionné l’équipe qui s’est classée 8e de l’épreuve grâce à Giedo van der Garde, Larry ten Voorde, Dennis Jordan et Alex Siebel. Voici la face cachée des 24 Heures du Mans Virtuelles.

15 mai : annonce des 24 Heures du Mans Virtuelles

25 mai : TDS Racing décide de relever le défi avec Edge Esports

26 mai : Annonce de la liste des engagés

27 mai : TDS E Racing Motul confirme son équipage

31 mai : finalisation de la livrée de l’ORECA 07

10 juin : Edge Esports arrive dans les locaux de TDS Racing

12 juin : Qualification

13 juin : départ de la course

Alex Siebel et Dennis Jordan ont joué depuis les locaux de TDS Racing à Saint-Aunès. Giedo van der Garde était à Amsterdam et Larry ten Voorde au Nürburgring.

Moyenne d’âge de l’équipage : 26 ans

Tours couverts par pilote : Giedo (69), Larry (104), Alex (85), Dennis (110)

Temps de piste (préparation + course) : +100 heures

Temps de sommeil par pilote durant la course : 3 heures

Simulateurs : 3

Ordinateurs connectés : 14

Gigabits durant la course : 538 en réception, 139 en transmission

Messages sur Discord : impossible de tous les comptabiliser

Panne informatique : aucune

Designers impliqués pour la livrée : 3

Temps passé pour la livrée : 15 heures

Poids du fichier final : 207 MB

Personnel durant la course : 19

Membre Edge Esports : 4

Ingénieurs : 4

Litres de café : 3 (minimum)

Ces 24 Heures du Mans Virtuelles offrent également la possibilité de faire des comparaisons avec la course réelle.