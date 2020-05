La face cachée de Richard Lietz, pilote officiel Porsche

Doit-on encore présenter le pilote officiel Porsche, Richard Lietz ? Vainqueur de la GT Endurance Cup 2015, double champion Le Mans Series, vainqueur des 24 Heures du Nürburgring 2018, des 24 Heures de Spa 2019, il compte, à ce jour, trois victoires de catégorie aux 24 Heures du Mans (2007, 2010 et 2013). Nous vous proposons, par l’intermédiaire de Porsche, de mieux connaitre l’autre face de l’Autrichien, celle d’un homme calme, discret, amoureux de son pays et de sa région…

Une petite communauté sur l’Iron Road en Basse-Autriche, à environ 80 kilomètres au sud-est de Linz. Dans le paysage vallonné d’Ybbsitz, il existe un village d’un peu plus de 3 000 habitants où tout le monde connaît le nom de Lietz. Et ce n’est pas grâce à la renommée du pilote usine Porsche Richard Lietz. “Le nom Lietz est célèbre, et peut-être même notoire, pour les activités commerciales de mon grand-père, de mon père et de mon oncle. Cela n’a pas grand-chose à voir avec moi”, rit le pilote de 36 ans. “Mon grand-père a lancé une entreprise de taxis et de machines agricoles il y a 70 ans. Elle s’est ensuite transformée en concession automobile, comprenant un atelier et une station-service, ainsi qu’un magasin de vélos. Tout cela est encore en activité aujourd’hui. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par mon oncle et deux cousins. De plus, mon père, soi-disant retraité, y travaille toujours”.

Il y a huit ans, Richard Lietz a acheté une maison dans sa ville natale et l’a rénovée à son goût. L’athlète de 1,83 m a loué le rez-de-chaussée comme local commercial et vit seul à l’étage supérieur. “Je suis un grand fan des belles choses, en particulier du design et des concepts architecturaux. Si je n’avais pas été influencé par l’inclinaison de ma famille vers l’industrie automobile et si je n’étais pas devenu pilote de course, j’aurais certainement choisi une carrière dans l’immobilier ou l’architecture. J’aime beaucoup les bâtiments intéressants, mais je n’aime pas les designs fripés et inutiles. J’aime plutôt que la forme suive la fonction. Le design doit apporter une valeur ajoutée. Je crois que la beauté va toujours de pair avec la fonction“. Suivant ce credo, Richard Lietz a créé, dans sa ville natale, une retraite privée aux lignes pures et au confort simple. “Je n’ai pas installé ma grande fenêtre de la façade parce qu’elle est superbe de l’extérieur, mais parce que j’aime quand le soleil du soir brille dans l’appartement. C’est tout simplement splendide”, avoue-t-il. Ces sentiments soulignent très clairement le caractère terre-à-terre du pilote usine Porsche de longue date.

L’Autrichien a des liens très forts avec sa maison. Il est né le 17 décembre 1983 à Waidhofen, à une dizaine de kilomètres de chez lui. “Nous n’avions pas d’hôpital dans notre ville, alors j’y suis né”, explique-t-il. Juste à côté de sa maison se trouve le magasin de vélos, la concession automobile et la station-service se trouvant à 200 mètres à peine. “Je n’ai pas besoin d’une grande ville. Je n’ai aucune raison de quitter ma maison. La vie est détendue, tout le monde se connaît et il y a un dicton en ville : “Il est rare de voir un Lietz seul”. Son frère Philipp vit dans la maison de ses parents, sa sœur Elizabeth a emménagé dans la nouvelle seconde propriété de l’homme qui évolue cette saison en WEC au volant de la Porsche 911 RSR #91 en compagnie de Gianmaria Bruni. “Elle vit dans ma ferme, à une dizaine de kilomètres de ma maison. Je l’ai achetée il y a environ cinq ans parce que c’était une merveilleuse opportunité”.

“J’ai toujours voulu posséder une ferme et j’avais une idée très claire de ce à quoi elle devait ressembler. Les bâtiments ne devaient être ni trop jeunes ni trop vieux et délabrés. Il devait y avoir suffisamment de garages et un endroit pour vivre. Et surtout, je voulais avoir une vue sur la montagne”. Après avoir acheté sa maison en 2013, Richard Lietz a d’abord mis en veilleuse son rêve d’acheter sa ferme idéale pour une durée indéterminée, mais une grande opportunité s’est ensuite présentée à lui. “Soudain, cette propriété est apparue sur le marché, c’était exactement ce que j’avais imaginé, à un prix raisonnable et à proximité immédiate. Je ne pouvais pas dire non. Je souhaitais offrir à mes jouets une belle maison“. Les “jouets” en questions sont ce que ses copains de course appellent “son écurie de jouets sur roues” : véhicules de course et de rallye, buggies, tout-terrains et même des motos de cross. “Ma dernière acquisition est une moto de 50 cm3”, sourit le pilote chevronné qui aime aussi faire de longues balades en vélo dans la région pour se maintenir en forme.

Son grand rêve est d’agrandir sa ferme. Il y a déjà un grand hangar pour ses véhicules et un petit atelier dans lequel Richard Lietz restaure des véhicules historiques avec l’aide de ses amis. “J’aimerais construire un deuxième hangar pour créer un petit musée pour mes trésors”, sourit-il. “J’ai déjà envoyé ma demande, mais la pandémie de Coronavirus m’a mis des bâtons dans les roues. Donc, comme beaucoup de mes collègues, j’utilise ce temps libre pour faire des courses sim racing. Si vous voulez être bon, vous devez beaucoup vous entraîner et votre équipement doit être parfait. Je suis un peu à la traîne sur ces deux fronts”. Le simulateur de Richard Lietz se trouve dans la salle de jeux située au rez-de-chaussée de sa maison. Il y a un siège de course, des moniteurs, un PC et des pédales ainsi qu’un baby-foot, quelques appareils de fitness et plusieurs machines à sous d’arcade. “J’adore les vieux jeux d’arcade Sega Rally. Je reçois souvent des amis, nous mettons une pièce de monnaie dans la machine et faisons des courses à l’ancienne. J’aime cela autant que les courses de sims modernes – peut-être même un peu plus”.