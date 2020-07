La BMW M4 GT3 se dévoile !

Samedi dernier a eu lieu le lancement de la BMW M4 GT3 dans l’usine du groupe BMW à Dingolfing (Allemagne). Ce moment marque une étape importante dans le développement de la nouvelle BMW destinée aux courses de GT.

Après des mois de travail virtuel, Augusto Farfus, pilote usine BMW, a amorcé la prochaine phase des préparatifs, en mettant la nouvelle voiture sur piste pour la première fois. Malgré les nombreux défis à relever, la BMW M4 GT3 a jusqu’à présent franchi toutes les étapes de développement conformément au plan.

Augusto Farfus est sorti du garage au volant de la BMW M4 GT3 pour la première fois à 9 h 40 samedi dernier et a entamé les premiers tests importants. Les ingénieurs de BMW Motorsport ont passé la journée à mettre au point la nouvelle voiture GT qui remplacera la BMW M6 GT3 à partir de la saison 2022. Les premiers tests sont prévus sur la piste du centre d’essais du groupe BMW dans la commune de Miramas, dans le sud de la France, la semaine prochaine.

“C’est toujours un moment d’émotion lorsqu’une voiture de course BMW nouvellement développée prend la piste pour la première fois”, a déclaré Jens Marquardt, patron de BMW Motorsport. “Cette fois, cependant, je suis particulièrement fier. Compte tenu des conditions difficiles de ces derniers mois, il est tout à fait remarquable que nous ayons réussi à mettre en œuvre notre programme de développement comme prévu tout en respectant les règles strictes de sécurité et d’hygiène du groupe BMW tout au long de la pandémie COVID-19. De plus, nous avons réussi à respecter la date initialement prévue pour le lancement de la BMW M4 GT3. J’aimerais dire un grand merci à tous ceux qui ont fait preuve d’un tel engagement et d’une passion à laquelle nous nous sommes habitués face aux défis extraordinaires rencontrés ces derniers mois, et qui ont surmonté ces défis avec détermination. Grâce à la collaboration très étroite et intensive avec nos collègues de BMW M GmbH, nous avons pu utiliser la base fournie par le nouveau modèle de production BMW M4 pour développer une voiture de course qui a tout pour continuer l’histoire à succès de BMW Motorsport en tant que nouvelle icône GT”.

Dingolfing (GER), 18th July, BMW M Motorsport, BMW M4 GT3 Roll out.

La BMW M4 GT3 disputera ses premières courses, à des fins d’essais en conditions de compétition, en 2021 et se battra pour la victoire en GT à partir de la saison 2022. D’ici là, les ingénieurs de BMW Motorsport et les pilotes d’usine BMW ont encore beaucoup de développement et de tests à effectuer.

“C’était fantastique et un grand honneur pour moi de pouvoir effectuer les premiers mètres dans la nouvelle BMW M4 GT3”, a déclaré Augusto Farfus après le lancement. “J’ai participé au développement de plusieurs voitures de course BMW et je suis toujours particulièrement heureux de faire partie d’un projet aussi important. Bien que notre tâche principale pendant le déploiement soit d’effectuer des tests fonctionnels, j’ai eu un bon feeling dans la voiture dès le début et j’attends déjà avec impatience les tests prévus pour les mois à venir”.

Ces premiers tours de roues ont été une étape importante et un point culminant du processus de développement, qui a commencé début 2019 avec des simulations informatiques en CFD. Le moteur, qui génère plus de 500 ch, a été testé sur le banc d’essai de Munich en février, tandis que les premiers tests ont été effectués dans la soufflerie du groupe BMW à partir du milieu de l’année, en utilisant un modèle réduit de la voiture à 60 %. Le premier châssis d’essai de la BMW M4 GT3 a été produit dans l’usine du groupe BMW à Ratisbonne (Allemagne) en début d’année 2020. Ensuite, la voiture d’essai utilisée pour samedi a été assemblée en six semaines environ dans l’atelier de BMW Motorsport.