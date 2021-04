La 400e Lamborghini Huracán sortie des chaînes de production !

Au début du mois de mars 2021, la 400e Huracán de course a quitté la chaîne de production du siège de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, ville se situant juste à côté de Bologne. Un objectif important non seulement pour Squadra Corse, le département du sport automobile de Lamborghini, mais aussi pour toute l’entreprise. Le président et CEO Stephan Winkelmann, le Chief Technical Officer, Maurizio Reggiani, le Chief Manufacturing Officer, Ranieri Niccoli, et le responsable motorsport Giorgio Sanna, ainsi que les techniciens qui construisent chaque jour l’une des voitures GT les plus rapides du monde, ont assisté à l’événement (voir photo de Une).

Dans le monde des courses GT, aucune voiture n’a atteint un niveau de succès et de popularité aussi fulgurant que celui de la Lamborghini Huracán. Beaucoup de pilotes et les équipes sont attirés par l’étonnante auto. Avec son puissant moteur V10, son système anti-patinage, son système de freinage ABS et ses pneus Pirelli spécialement conçus, la Huracán est devenue l’une des pièces les plus recherchées dans le sport automobile.

L’histoire de Lamborghini dans le domaine de la course automobile est relativement jeune, puisqu’elle n’a commencé qu’en 2013. La Squadra Corse a été créée au sein du siège de Sant’Agata Bolognese d’Automobili Lamborghini et a très vite commencé à obtenir d’excellents résultats sur piste.

L’Huracán Super Trofeo et l’Huracán GT3 sont toutes deux construites et réalisées dans l’usine de Sant’Agata Bolognese sur la même ligne de production que les véhicules routiers. Des techniciens spécialisés de Lamborghini Squadra Corse sont présents à chaque poste de la chaîne. L’Huracán a remplacé le modèle Gallardo, qui avait été utilisé à la fois dans la série mondiale GT3 et dans la série Super Trofeo à un seul coup.

Le patron de Lamborghini Squadra Corse et ancien pilote d’essai de Lamborghini, Giorgio Sanna, a déclaré après avoir donné à la Huracán son premier shakedown en 2014 : “C’est un moment très spécial. J’ai suivi la phase de développement étape par étape à Sant’Agata Bolognese, et nous sommes tous enthousiastes à l’idée de ce moment très important. La nouvelle Huracán Super Trofeo assurera à Lamborghini un rôle clé dans le sport automobile international.”

Et Sanna ne s’est pas trompé. La Huracán s’est rapidement imposée comme l’une des voitures GT les plus dynamiques, les plus populaires et les plus réussies, et le Super Trofeo a joué un rôle important. Au fil des ans, le Super Trofeo a été représenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, chaque championnat produisant des courses de grande qualité et un mélange sain de gentlemen drivers compétitifs et de futures stars de la scène GT.

La Huracán ST (et sa jumelle Evo introduite pour la saison 2019), a été un rouage crucial dans le succès de la Squadra Corse, non seulement dans la série monotype, mais aussi sur la voiture GT3 Evo qui utilise une grande partie de la technologie et de l’innovation d’abord utilisées sur la machine Super Trofeo. Bien qu’elle ne soit arrivée sur la scène qu’en 2013, la Huracán a déjà remporté quelques-unes des victoires les plus convoitées comme les prestigieuses 24 Heures de Daytona en 2018, 2019 et 2020, ainsi que la victoire aux 12 Heures de Sebring en 2018 et 2019, à chaque fois en GTD.

La Squadra Corse a également réalisé une “triple couronne” historique non officielle en GT World Challenge Europe, en remportant les titres très convoités du classement général, de la Sprint Cup et de l’Endurance Cup avec Andrea Caldarelli, Marco Mapelli et Dennis Lind pour l’équipe FFF Racing. C’est la deuxième fois que Lamborghini remporte un titre en GT World Challenge, après avoir conquis le titre Endurance Cup en 2017, à l’époque où l’épreuve était connue sous le nom de Blancpain GT Series. Ces titres ont de nouveau mis en évidence non seulement la vitesse et la régularité de l’Huracán au cours de la saison, mais aussi les compétences des ingénieurs et des concepteurs de Lamborghini Squadra Corse, faisant de la voiture un équilibre parfait entre aérodynamisme et performance, respectant les règles FIA GT3 et restant l’une des voitures les plus compétitives en GT.