Kevin Estre (KCMG) : “Quand on vient à Spa, on ne sait jamais à quoi s’attendre”

Vainqueur en 2019 des Total 24 Heures de Spa sur une Porsche 911 GT3 R/GPX Racing en compagnie de Richard Lietz et Michael Christensen, Kevin Estre se verrait bien faire la passe de deux dans les Ardennes belges. Si le pilote officiel Porsche aura toujours à ses côtés ses deux compères de 2019, le trio roule cette année pour le compte de KCMG.

“L’équipe est prête et la voiture est parfaitement préparée”, a déclaré Kevin Estre à Endurance-Info. “Nous avons un ingénieur qu’on connaît bien mais il ne faut pas oublier qu’on va se battre contre des équipes qui sont là toute l’année. Sur le papier, beaucoup d’écuries peuvent l’emporter. En 2019, nous faisions partie des outsiders. Peut-être qu’on va nous regarder différemment, mais cette course est très ouverte. Une chose est sûre, je suis content d’être là.”

Kevin Estre et ses deux compères n’ont pas disputé la moindre course GT World Challenge Europe Powered by AWS cette saison, ce qui peut s’avérer être un handicap. “On doit s’adapter aux nouveaux pneus”, confie le pilote KCMG. “Nos adversaires le connaissent depuis le début de saison. Il va falloir trouver comment le faire fonctionner. Les essais officiels de fin septembre n’ont pas permis de rouler beaucoup sur une piste entièrement sèche. Il faudra travailler sur les pressions, surtout pour rouler sous safety-car. Du fait de la fraîcheur, les freins seront eux aussi à surveiller. A Spa, il faut rouler à bloc tout le temps mais cette année, tout le monde est dans l’inconnu. Quand on vient ici, on ne sait jamais à quoi s’attendre. J’adore cette course et cela fait du bien de revoir des gens qu’on connaît. L’entente avec mes coéquipiers est parfaite. Il faudra rester dans le même tour que le leader sachant que la stratégie est différente de celle du Mans.”