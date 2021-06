KCMG dévoile ses couleurs pour les 24H du Nürburgring

Ce week-end, KC Motorgroup Ltd. (KCMG) participera pour la troisième fois à l’une des courses d’endurance les plus éprouvantes et les plus difficiles au monde : les 24 heures du Nürburgring.

L’équipe de Hong Kong y alignera sa Porsche 911 GT3 R #18 pour le quatuor composé d’Alexandre Imperatori, Josh Burdon, Edoardo Liberati et Marco Holzer. Cette année marque la huitième participation aux 24 Heures du Nürburgring pour le pilote suisse Imperatori et la septième pour Holzer, qui a remporté la victoire en Pro-Am lors de l’édition de l’an dernier.

A quelques jours du début des hostilités, KCMG a publié les premières photos de sa livrée qui reprend de la plus belle des manières ses couleurs emblématiques. Le retour de la décoration chromée permet de rendre hommage à la victoire de KCMG aux 24 Heures du Mans LMP2 en 2015.

Pour rappel, les fans seront accueillis de nouveau sur le circuit. Jusqu’à 10 000 spectateurs pourront suivre l’action depuis les tribunes de la section Grand Prix, et des invités VIP pourront également y assister. Les deux premières séances d’essais qualifs débuteront jeudi avant une 3e vendredi. Le départ de la course sera donné samedi à 15h30.