Junior Racing Festival : les GT4 parmi les têtes d’affiches

Une nouvelle série hivernale doit voir le jour en janvier prochain. Le Junior Racing Festival se déroulera avec une licence SRO pour le GT4 et TCR WSC pour le Tourisme. Ce festival offre aux pilotes une occasion de tester et courir durant la pause hivernale dans une période où les déplacements lointains restent compliqués. Plusieurs catégories seront en piste : Formule 16 (équivalent F4), Formule 18 (équivalent F3 Regional), Touring (TCR), GT4 (GT).

Le premier événement se tiendra du 6 au 10 janvier à Portimao (Portugal). La suite passera par un autre circuit portugais, à Estoril du 13 au 17 janvier. Les meetings seront diffusés en live streaming.

« Je suis si heureux que SRO et WSC nous rejoignent sur le junior Racing Festival », a déclaré Cesar Alvarez. « La sélection de voitures dans les deux disciplines est importante avec des courses fantastiques que les fans pourront suivre en direct et gratuitement en ligne. Avec les monoplaces, nous allons organiser un fantastique événement inaugural à Portimao. »

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, se réjouit de ce nouvel événement : « Nous sommes très heureux de travailler avec le Junior Racing Festival. Le concept est très prometteur et il partage beaucoup de points communs avec notre propre approche, comme l’accent mis sur les courses multi-marques et l’introduction de nouveaux concurrents. En tant que plate-forme mondiale à succès, la catégorie GT4 est la solution idéale pour cela et je souhaite aux organisateurs un événement d’ouverture très réussi en janvier. »