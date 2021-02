Julien Andlauer (GPX Racing) : “J’ai déjà l’impression de faire partie de la famille”

Depuis le mois de décembre, Julien Andlauer est plus souvent aux Emirats Arabes Unis qu’en France. Le pilote Junior Porsche a participé aux 24 Heures de Dubai sur la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing avec une victoire à la clé. Place maintenant à l’Asian Le Mans Series, toujours sur la Porsche/GPX Racing. Avant les deux derniers rendez-vous, GPX Racing pointe en tête du championnat GT avec une victoire et une quatrième place.

Aux 24 Heures de Dubai, le Français partageait son baquet avec Mathieu Jaminet, Axcil Jefferies, Frédéric Fatien et Alain Ferté. Pour le programme Asian Le Mans Series, le jeune pilote âgé de 21 ans roule avec Axcil Jefferies et Alain Ferté.

“C’est pour moi un très bon début de saison”, a déclaré Julien Andlauer à Endurance-Info. “Même si je roule depuis peu de temps pour GPX Racing, j’ai déjà l’impression de faire partie de la famille. Avant les 24 Heures de Dubai, j’avais disputé trois courses de Fun Cup avec eux et nous avions remporté les trois courses. A Dubai, nous savions que le potentiel était clairement là avec Alain Ferté en joker de luxe. Notre force a été la nuit avec un rythme incroyable. Disputer les 24 Heures de Dubai n’est pas simple car les procédures sont particulières.”

“A Dubai, nous sommes sur les terres de GPX Racing” précise Andlauer. “Une victoire au général fait du bien car cela permet de confirmer la progression de l’équipe.”

L’objectif est maintenant l’Asian Le Mans Series. Julien Andlauer s’est montré à son avantage à Dubai avec un très beau début de course.

Après les Hankook des 24 Heures de Dubai, la Porsche/GPX Racing est équipée de gommes Michelin pour la série asiatique : “C’est pour nous une nouveauté car la performance et la dégradation sont différentes. En Creventic, tu dépasses les autres et là il faut tenir compte des prototypes. Notre équipage est très homogène. On s’entend parfaitement bien tous les trois.” Julien Andlauer est en terrain connu avec Alain Ferté.

Entre Julien Andlauer et Alain Ferté, c’est une histoire qui dure depuis quelques années : “Nous nous sommes rencontrés en 2016 car nous avions le même partenaire. Depuis cette date, je l’appelle mon ‘papi’ (rire). Nous sommes tous les deux très proches. Alain est quelqu’un d’ultra passionné et de très franc.”

La suite de la saison de Julien Andlauer passera par le Championnat d’Endurance de la FIA sur une Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing. On le verra aussi aux 24 Heures du Nürburgring sur la Porsche 911 GT3 R/Rutronik Racing. Le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS devrait également faire partie du menu 2021.