Julien Andlauer (Dempsey-Proton) : “J’avais perdu espoir de faire Le Mans cette année”

Invité de dernière minute sur la liste des engagés des 24 Heures du Mans, Julien Andlauer sera bien une troisième fois consécutive au départ de la classique mancelle, toujours chez Proton Competition. Le pilote officiel Porsche rejoint la Porsche 911 RSR/Dempsey-Proton Racing #99 en compagnie de Lucas Légeret et Vutthikorn Inthraphuvasak.

Vainqueur de la catégorie GTE-Am en 2018, le Français a terminé au pied du podium l’année passée. Assurément un renfort de choix dans l’équipage de la #99 où devait initialement rouler un autre Julien (Piguet).

“J’ai reçu l’appel samedi soir”, a déclaré Julien Andlauer à Endurance-Info. “L’équipe m’a demandé d’être au Mans dimanche soir. Pour être franc, j’ai réfléchi un dixième de seconde avant de dire oui (rire).”

Julien Andlauer devait rouler sur une des deux Porsche 911 RSR officielles qui a été retirée de la liste. Ce n’est pas pour autant qu’il aurait regardé la course depuis son canapé puisqu’il va rouler en parallèle au Road to Le Mans sur la Porsche 911 GT3-R/TFT avec Niki Leutwiler.

“Pour moi, Le Mans était fini depuis le retrait des deux Porsche officielles”, précise l’ancien champion Porsche Carrera Cup France. “Je suis très content de disputer cette course une troisième fois surtout au sein d’une équipe que je connais très bien. Lucas est un très bon Silver et Vutthikorn roule très bien en Asie. Être là est plutôt inespéré et je prends le ticket avec plaisir.”

Une semaine après les 24 Heures du Mans, Julien Andlauer sera au Nürburgring pour une nouvelle course de 24 heures. En attendant, il ne boude pas son plaisir de retrouver le circuit sarthois : “Je suis encore plus excité cette année que les deux dernières. Les deux autres éditions étaient prévues alors que là c’est focus direct sur la course alors que j’avais perdu espoir. Le Mans, c’est un tout. Ce n’est pas seulement le circuit car il y a les vérifications, les autographes, la parade, le public, les concerts. Tout cela va manquer car j’adore le contact avec le public. Tout le monde a fait de son mieux pour que cette course ait lieu.”

Julien Andlauer est le seul pilote de l’équipage à connaître les 24 Heures du Mans : “C’est un travail d’équipe et je ne suis pas le papa de l’équipage. On travaille tous ensemble à fond pour donner tout ce que l’on peut. Ce sera quelque chose de nouveau pour eux. La nuit sera plus longue, on risque d’avoir le soleil dans les yeux plus longtemps.”