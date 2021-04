Jules Gounon et Bastien Ostian lancent JBR Management

L’entité JBR Management ne vous dit peut-être pas grand-chose. Derrière ces trois lettres se cachent Jules Gounon et Bastien Ostian pour Jules Bastien Racing. Il n’est pas question d’une écurie de course, mais bien de la rencontre de Jules Gounon, pilote officiel Mercedes-AMG, et Bastien Ostian, qui manage différents pilotes, principalement sur la communication. La mission de JBR est d’accompagner les pilotes dans un management qualitatif complet.

“J’ai rencontré Bastien en 2020 et le courant est de suite passé entre nous”, a déclaré Jules Gounon à Endurance-Info. “Il s’occupait de pilotes tout comme moi. Sur un week-end de course, c’est difficile d’être à 100%. Je me suis demandé ce que je voudrais si je voulais avoir un manager. Avec Bastien, nous avons donc décidé d’unir nos forces, lui sur plus sur la communication, moi sur mon expérience de pilote. J’ai envie de donner une chance à des pilotes comme on a pu me la donner dans le passé.”

A ce jour, JBR suit de près Nelson Panciatici, Arthur Rougier et Petru Umbrarescu. D’autres pilotes doivent rejoindre le pool JBR Management.

“Nous faisons un accompagnement complet des pilotes pour leur donner les meilleures clés possibles”, explique Bastien Ostian. “Nous travaillons sur le budget et les intérêts sportifs. On voit que c’est de plus en plus dur pour les jeunes pilotes français. J’avais besoin de quelqu’un qui disposait d’un réseau plus important que le mien. JBR Management n’est pas là pour vendre du rêve. On ne dit pas aux jeunes qu’ils vont réussir à tout prix, mais on veut leur donner tous les outils nécessaires pour arriver à leurs fins. Nous avons un préparateur physique pour nos pilotes. L’idée est vraiment de vendre de la valeur ajoutée.”

“Être pilote professionnel ne demande pas que d’être rapide sur un tour”, souligne le pilote Mercedes-AMG. “Il faut savoir faire un rapport au constructeur, avoir un bon retour technique, travailler avec les ingénieurs, se comporter correctement avec les médias. Je peux apporter mon expérience de pilote pour Audi, Bentley et Mercedes. Bastien est présent sur les différents meetings.”

JBR Management s’appuie aussi sur Guillaume Andrieux, ingénieur chez AKKA-ASP, pour la partie technique. “Quand on est jeune, on a peur de poser certaines questions”, confie Jules Gounon. “Le travail avec l’ingénieur permet de poser toutes les questions sans tabou, mais aussi d’apprendre les termes techniques en anglais. Nous partons sur l’humain en nous disant que chaque pilote est différent. Comme l’a précisé Bastien, nous ne vendons pas un management en disant qu’on apporte un statut de pilote officiel.”

Jules Gounon et Bastien Ostian viennent de lancer en parallèle un magazine qui prend le nom de Drivers Club. Le premier numéro propose notamment un entretien avec Stéphane Ratel et une interview de Jean-Marc Finot sur le programme Hypercar Peugeot en WEC.