Jota voit d’un bon oeil la catégorie LMDh

Après l’annonce de la catégorie LMDh dévoilée le week-end dernier à Daytona, l’équipe Jota s’est déclarée intéressée par cette nouvelle plateforme, comme l’a déclaré David Clark, copropriétaire et directeur de Jota : « Nous tenons à féliciter de tout cœur à la fois l’IMSA et l’ACO d’avoir fait ce changement qui était depuis longtemps souhaité pour avoir cette unification des catégories au Mans. Cet accord donne une bonne clarté de base aux équipes, constructeurs, partenaires et toutes les parties prenantes. Tout cela est basé sur le bon sens et sur une vision à long terme. Jota est bien en place dans la course d’endurance mondiale avec l’intention de poursuivre cette tradition. »

L’écurie britannique participe à des courses internationales de voitures de sport depuis 2001. Jota sera de retour en WEC dès le mois prochain à COTA avec ses deux ORECA 07.