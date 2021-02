Jordan Taylor (Corvette) : “Je vis juste avec mon chien, tout ira bien”

Corvette Racing a dominé la catégorie GTLM aux 24 Heures de Daytona en menant 716 des 770 tours de course sans toutefois prendre suffisamment d’avance pour se contenter de contrôler le retour de la concurrence, à commencer par la seconde Corvette.

Jordan Taylor, Antonio Garcia et Nick Catsburg ont coupé la ligne d’arrivée avec 3.5s d’avance sur la voiture sœur. Le seul couac a été la positivité au COVID-19 d’Antonio Garcia durant la course. Le pilote espagnol a dû se conformer à un nouveau test PCR moins de 72 heures avant de rentrer en Europe. A l’issue de la 17e heure, une fois le test de l’Espagnol positif, le trio s’est transformé en duo.

Les trois pilotes n’ont donc pas pu fêter la victoire et Jordan Taylor n’a pas partagé la pizza avec le reste de sa famille pour célébrer le succès de l’Acura familiale. Jordan Taylor va maintenant s’isoler avec son célèbre chien Fonzie tout près de chez ses parents en Floride.

Que retenez-vous de ces 24 Heures de Daytona ?

« C’était une journée incroyable. Toutes les courses de 24 heures dans cette catégorie sont intenses. Je pense que chaque année, vous oubliez à quel point c’est intense jusqu’à ce que ça recommence. Toutes les voitures étaient en moins de 10 secondes durant toute la course. Personne ne pouvait se tromper car toute petite erreur vous mettait hors du coup. Pour Corvette Racing, la journée a été un sans-faute. La #3 n’a pas raté une seule chose durant toute la course. Tous les pilotes ont fait un travail parfait, l’équipe également, et c’est formidable pour Corvette Racing de remporter la première victoire en endurance avec la Corvette C8.R. L’année dernière, nous avons remporté six courses en sprint et le championnat, mais il manquait une victoire en endurance. Débuter 2021 avec la victoire sur la Rolex 24 est incroyable. Le faire avec Antonio et Nicky… C’est notre première victoire en tant que trio, donc c’était vraiment spécial et cela nous donne envie d’avoir encore plus faim pour gagner les 12 Heures de Sebring lors de notre prochaine sortie. »

Compte tenu de la situation, avez-vous été inquiet de ne pas pouvoir continuer la course ?

« Non, je n’étais pas trop inquiet. Corvette Racing prend la sécurité et la santé très au sérieux. Les protocoles que nous avons sont très sérieux. Les pilotes n’interagissent pas vraiment. Je n’ai pas vu Nicky pendant toute la course. Nous passons juste la voiture au gars suivant, puis nous nous voyons après la course. Pour ce qui est d’Antonio et moi, je l’ai vu avant la course et c’était la dernière fois. Nous sommes toujours dans le respect des distances sociales et nous respectons toujours les bons protocoles. Nous portons des gants et des cagoules dans les voitures. Donc, rien dans la voiture ne pourrait être dangereux pour nous. Nous avons pris l’initiative de l’IMSA et de la NASCAR de nous faire confiance. Nous sommes ici pour rouler. Ils nous ont donné cette plateforme pour courir et être ici, donc la dernière chose que nous voulons faire est de briser leurs protocoles, de faire quelque chose de dangereux et malsain. Nous nous en tenons à ce qu’ils disent. C’est vraiment triste qu’Antonio n’ait pas été là pour la fin. Il a joué un rôle important dans notre victoire. Il pilote cette voiture #3 et il est là depuis des années, mais nous le verrons certainement dans quelques semaines quand il sera négatif. »

Qu’allez-vous faire maintenant ?

« Je vais m’asseoir seul chez moi aussi longtemps que nécessaire et caresser ma Rolex pendant un moment. Je vais être testé et m’assurer que je suis en sécurité. Je vis juste avec mon chien, tout ira bien. »

Vous allez fêter cela en famille ?

« Ce soir (dimanche), probablement pas. Chaque année, après la course, la tradition veut que notre famille se rassemble pour une pizza. Je pense que cela sera cassé cette année, ce qui est dommage car nous avons gagné tous les deux. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je rentrerai chez moi et je fêterai cela tranquillement en m’assurant d’être en bonne santé et en sécurité, puis j’irai frapper à la porte voisine de mes parents pour les féliciter quand je serai totalement libre. »

Quels étaient les protocoles mis en place par l’équipe ?

« Nous sommes dans la même pièce une bonne partie du temps, mais pas pour de longues périodes. Nous portons nos masques. Tout le monde se désinfecte les mains lorsqu’il entre et sort des camions. La sécurité est une préoccupation majeure. Lorsque nous rencontrons les ingénieurs, c’est très bref. Il est en fait assez étrange de constater le peu d’interactions avec les ingénieurs au cours de l’année écoulée. Une grande partie se fait par SMS, et emails. Nous essayons d’avoir quelques réunions rapides tout au long de la semaine. Même les réunions sont rapides avec des masques et nous restons en sécurité autant que possible. »

Le fait qu’Antonio ne puisse pas rouler en fin de course ?

« Pour être honnête, ce n’était pas une bonne nouvelle. J’avais terminé mon triple relais le matin quand c’est arrivé. Je suis sorti et je devais avoir terminé, me faire masser, me détendre, regarder Nicky et Antonio terminer la course. J’étais tellement excité d’aller me détendre mais ils ont dit qu’Antonio ne pouvait pas remonter dans la voiture. Pour être honnête, j’étais sous le choc. Je me disais ‘non il n’y a pas moyen’. Antonio est avec nous et il est notre finisher. C’est ce que nous voulons à la fin dans la voiture. J’étais tellement déçu pour Antonio parce que je sais à quel point cette course signifie quelque chose pour lui, combien il voulait la gagner et terminer la course. C’était triste, mais heureusement, nous sommes entraînés. Nous avons un bon soutien des médecins, nous restons en bonne santé et nous sommes en forme. Le physique n’était pas trop grave, c’était plus la tension mentale qui était difficile. »