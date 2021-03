Jonathan Cochet (part 2) : «Courage Compétition, une équipe de passionnés comme chez Henri Pescarolo ! »

Suite de notre entretien avec le talentueux pilote français, Jonathan Cochet, qui a couru aux 24 Heures du Mans entre 2001 et 2007 (partie 1 ICI).

L’année suivante, il dispute une nouvelle fois LMES, mais en LMP1 cette fois-ci. Il pilote la C60 H #13 de l’équipe et est de retour au Mans avec Shinji Nakano et Bruce Jouanny. « Shinji roulait super fort, c’était un ancien pilote de F1. La voiture était très performante et nous avions des pneus Yokohama ce qui nous démarquait un peu des autres équipages. » Malheureusement, la voiture est vite retardée suite à un souci d’embrayage puis… « Tout se passait plutôt bien, mais Bruce a dû rouler sur un débris d’une voiture sortie un peu avant dans la ligne droite avant Indianapolis. Un des pneus arrières a éclaté et, par chance, il a réussi à tenir la voiture. A cette vitesse là, quand vous éclatez un pneu, vous perdez l’arrière et ca finit dans le rail. Là, non, mais le pneu s’est déchiqueté et a ouvert un bout de la boîte qui a perdu toute son huile. Elle s’est alors bloquée et était trop endommagée. » L’abandon est officialisé à la 6e heure suite à cette crevaison.

La suite est à lire sur Endurance Classic ICI…