Jonathan Cochet (part 1) : « Je ne pouvais pas mieux débuter les 24 Heures du Mans que chez ORECA ! »

Coup de projecteur aujourd’hui sur un des espoirs du sport automobile français, un pilote bourré de talent, Jonathan Cochet. Connu pour sa carrière en monoplace, il a aussi fait pas mal d’endurance disputant notamment les 24 Heures du Mans à cinq reprises…

On trouve les premières traces du pilote originaire d’Alençon (Orne) en sport automobile en 1995 (après le karting) alors qu’il roule en Coupe de France Formule Campus. Il passe en Formule Renault la saison suivante et devient champion de France en 1997 (5 victoires). Il accède la saison suivante au championnat de France de Formule 3 (Martini Opel La Filière). En 1999, alors membre de l’équipe de France Circuit, il devient vice-champion de France de Formule 3 avec l’équipe Signature. Il effectue des tests F3000 avec le Team Draco et décroche le titre de Champion de France de F3 en 2000 toujours avec l’écurie de Bourges. Cette année-là, il brille lors d’épreuves internationales de F3 puisqu’il est vainqueur de la Coupe d’Europe de Formule 3 à Pau et remporte les Masters de Zandvoort de Formule 3.

En 2001, il dispute le championnat international de F3000 au sein du Prost Junior Team ainsi que les World Series by Nissan. Il gagne le Grand Prix de Corée de F3. Parallèlement, il devient pilote essayeur F1 chez Prost Grand Prix. Cette année-là correspond aussi à sa première apparition aux 24 Heures du Mans au sein de l’Equipe de France FFSA sur une Viper GTS-R (#57) en catégorie GT. « 2001 a été une double découverte pour moi. D’abord l’endurance, c’était la première course dans cette discipline de ma vie car je sortais de monoplace. A ce moment-là, j’étais pilote essayeur chez Prost Grand Prix en Formule 1...

