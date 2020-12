John Paul Sr et Jr, entre IMSA, drogue, prison et disparition…

De 1986 à 1989, vous ne trouverez pas trace d’un quelconque palmarès de John Paul Jr et pour cause puisque le plus jeune champion IMSA GTP était en prison. Le fils de Johan Leendart Paul (John Lee Paul avait changé son nom) a trempé dans les affaires de drogue de son père, lui aussi pilote. Entre le père et le fils, les relations ont souvent été tumultueuses.

La carrière de John Paul Jr s’est arrêtée en 1986 en Camel GT Championship sur une March-Buick 85G alignée par Conte Racing. Une fois sorti de prison, il retrouve le championnat américain qu’il termine à la 22e place en roulant pour le compte de Bayside Disposal Racing, Phoenix Racing Cars et Momo Gebhardt Racing.

A sa sortie de prison, John Paul Jr avait donné une interview au journal Chicago Tribune le 10 mai 1989. A cette époque, il tentait de se qualifier pour Indy 500 sur une March-Cosworth. En vain…

