Joest Racing et Sauber rejoignent la Scuderia Cameron Glickenhaus

Il y a quelques semaines, Jim Glickenhaus confiait à Endurance-Info qu’il était encore trop tôt pour annoncer quoi que ce soit entre la Scuderia Cameron Glickenhaus et Joest Racing. Avec le passage à 2021, c’est maintenant chose faite. Joest Racing, qui compte 15 succès aux 24 Heures du Mans, fournira du personnel et des ressources pour l’engagement en WEC du constructeur américain. Sauber sera en charge des travaux aérodynamiques sur la SCG 007C. Ces deux renforts s’ajoutent à Podium Advanced Technologies qui s’occupe de l’assemblage du prototype Le Mans Hypercar. (In English)

« Il était logique que nous nous impliquions avec quelqu’un comme Joest », a déclaré Jim Glickenhaus à Sportscar365. « Je crois fermement, si vous êtes une petite entreprise, qu’il faut s’impliquer avec les meilleures personnes. Ce serait complètement fou pour moi d’acheter sept camions et un équipement complet si quelqu’un a déjà tout cela ou de construire ma propre soufflerie pour faire de l’aéro. De plus, franchement, ils ont un peu d’expérience au Mans alors que je n’en ai pas. Je me sens totalement à l’aise pour gérer les choses au Nürburgring et je suis sûr que je le ferai au Mans, mais je n’ai pas besoin de tout faire moi-même. Ils ont été très utiles. » Joest Racing compte une solide expérience au Mans avec Porsche et Audi. Ils ont participé ensuite au programme Mazda DPi aux Etats-Unis.

Reinhold Joest et Ralf Juttner (Joest Racing)

Jim Glickenhaus a tenu à préciser que le programme ne ferait pas sous la bannière Joest racing. La structure allemande devrait être utile lors de la Journée Test qui se déroule le même week-end que les 24 Heures du Nürburgring où sera présente la Scuderia Cameron Glickenhaus. Luca Cianetti, en charge de l’équipe WEC, dirigera l’équipe en Allemagne avec Jim Glickenhaus.

La relation entre Jim Glickenhaus et Sauber n’est pas nouvelle puisque la société suisse a effectué des tests et des analyses en soufflerie pour déterminer le profil aérodynamique de la SCG 007C. « Sauber a fait de l’aéro pour la 007C », a confié Glickenhaus. « Je pense qu’ils étaient les meilleurs dans ce domaine. Je pense qu’ils voulaient travailler avec nous et travailler d’une belle façon. Ils nous ont donné un devis juste, et nous avons pensé que parce qu’ils ont la soufflerie d’homologation, cela nous aiderait un peu. Ils sont impliqués depuis le début. Nous n’avons pas encore effectué le passage en soufflerie à 100%. Nous le ferons lorsque la voiture sera assemblée mais nous sommes convaincus que la voiture va passer et elle sera très compétitive. »

Le premier roulage doit intervenir courant janvier. La Scuderia Cameron Glickenhaus peut aussi compter sur le soutien de Michelin pour les pneumatiques. « Michelin nous apprécie et nous avons très bien figuré à la Baja 1000 avec le pneu BF Goodrich », a déclaré Glickenhaus. « Ils étaient très satisfaits de nos résultats au Nürburgring. Nous allons obtenir un excellent service de leur part et nous allons mettre des pneus Michelin sur toutes nos voitures de route. Je pense que nous arrivons à un point où les gens nous prennent au sérieux, où ils aiment l’indépendance de nos efforts et ils espèrent que nous nous débrouillerons bien. Je pense que les gens qui connaissent et comprennent vraiment qui nous sommes ne diront pas qu’il est impossible pour notre 004C de gagner les 24H du Nürburgring. Et je pense que les gens se rendront bientôt compte que notre 007 pourrait gagner les 24 Heures du Mans. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ce sera possible. »