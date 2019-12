Job van Uitert passe chez United Autosports en 2020

Job van Uitert sort d’une belle saison en LMP2 chez G-Drive Racing. Son statut de nouveau pilote Gold aurait pu lui causer quelques soucis pour la saison prochaine mais il n’en sera finalement rien.

Le Néerlandais rejoint United Autosports en 2020 sur l’intégralité de la saison European Le Mans Series. Van Uitert épaulera Will Owen et Alex Brundle sur une ORECA 07. On pourrait voir le trio aux 24 Heures du Mans si l’équipe anglo-américaine devait être retenue.

Job van Uitert est un pur produit de la filière Endurance. Après des débuts en LMP3, le jeune pilote a rejoint les rangs de l’écurie russe où il a brillé cette année.