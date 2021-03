Jimmie Johnson “impatient d’être aux 12 Heures de Sebring”

Depuis que l’équipe a annoncé qu’elle participerait à toutes les courses Endurance de la série (Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans ) en plus de la course de 24 heures de Daytona, on met les petits plats dans les grands. Et Jimmie Johnson, sept fois champion de la série NASCAR Cup, n’est pas homme à faire les choses à moitié. Après une longue journée d’essais et d’apprentissage du circuit du Sebring International Raceway il y a quelques jours en vue de préparer la course, il était absolument enthousiaste !

Cependant, il a fallu qu’il apprenne les fameuses bosses (bumps) et les caractéristiques de ce tracé mythique, mais l’Américain suit une courbe d’apprentissage régulière sur sa Cadillac DPi-V.R #48 d’Ally qui a terminé deuxième des dernières 24 Heures de Daytona en janvier dernier. A Sebring, Action Express continuera de gérer le programme de Jimmie Johnson avec le soutien des membres de son ancienne équipe NASCAR, Hendrick Motorsports.

(Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

“Je me souviens que les pilotes de la voiture et la direction de l’équipe parlaient, dès la première séance d’essais, de la joie que nous avions à travailler tous ensemble, en groupe” a déclaré Jimmie Johnson. “On s’était alors dit : si nous faisons de bons résultats, nous pourrons peut-être faire les autres courses d’endurance, mais nous en parlions juste entre nous, les pilotes.”

Puis, en allant à l’aéroport après Daytona, le PDG et le CMO (Chief Marketing Officer) d’Ally lui ont dit : “Nous devons vous parler demain, c’est incroyable”. Et Rick Hendrick a ajouté : “Nous devons faire plus de choses comme ça. C’est incroyable”. Et du côté de Jim France (président de l’IMSA et de NASCAR), même son de cloche…

“Dimanche après-midi (le jour de l’arrivée des 24 Heures de Daytona) et ensuite lundi matin avant huit heures – avant que mes enfants ne soient déposés à l’école – j’avais une idée très précise de ce qui allait se passer,” avoue Jimmie Johnson. “Il y avait beaucoup d’élan. Tout le monde était d’accord. Il y avait des choses à régler, mais tout le monde voulait que cela arrive.” Finalement, ils ont appuyé sur le bouton et le programme Endurance IMSA 2021 s’est monté !

L’équipage de la #48 comprendra également le champion d’IndyCar et vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis 2019, Simon Pagenaud, et le double vainqueur des 24 Heures de Daytona et champion du monde WEC, Kamui Kobayashi, pour les trois courses restantes. D’ailleurs, le Français était avec Johnson lors du récent test, aidant le rookie de Sebring à se familiariser avec le tracé et à peaufiner sa connaissance de la voiture.

“Je ne lui ai pas dit grand-chose, sauf que cet endroit n’avait pas changé depuis 50 ans”, plaisante Simon Pagenaud à propos de Sebring. “C’est rugueux. C’est le meilleur endroit pour tester une voiture de course et s’assurer qu’elle est fiable, et c’est aussi le meilleur endroit pour tester les pilotes. En fait, j’ai appris beaucoup de choses en regardant Jimmie dimanche quand je ne roulais pas. J’aime vraiment ce gars et je pense que nos personnalités sont très semblables. Il n’y a pas beaucoup de champions à sept reprises dans n’importe quel sport. C’est tout simplement phénoménal, alors vous ne pouvez qu’avoir du respect par rapport à ce qu’il a fait, aux choses qu’il a réalisées en piste, cela ne fait qu’augmenter le respect que j’ai pour lui.”

@Twittter Action Express

L’extension du calendrier sportif IMSA de Jimmie Johnson s’ajoute à des débuts très chargés en IndyCar Series pour Chip Ganassi Racing à partir d’avril. Johnson sera en lice pour le titre de rookie en participant aux courses sur circuit routier. Entre les essais avec la DPi et la découverte de l’IndyCar, Johnson a eu une intersaison chargée depuis qu’il s’est retiré du NASCAR à plein temps en novembre.

“Je pense qu’il y a cinq ans, mon plan post-NASCAR était l’IMSA et potentiellement quelques courses WEC. Les courses d’endurance IMSA étaient dans ma tête depuis longtemps. Pouvoir participer à un championnat d’endurance cette année était un objectif et une direction que je voulais prendre depuis des années. C’est juste arrivé un peu plus tôt que prévu.”

@Twittter Action Express

L’Américain a une expérience limitée sur les trois circuits d’endurance à venir. Il a participé à une épreuve SCCA d’une journée sur le circuit de Sebring il y a environ 15 ans, une course de 6 heures à Watkins Glen (terminant sixième en 2010) et a testé une voiture de NASCAR Cup à Road Altanta. Ce sont tous des circuits et des événements emblématiques, ce qui fait que Johnson est sincèrement impatient de saisir ces opportunités.

Cette semaine, à Sebring, le futur membre du “NASCAR Hall of Fame” ajoutera une nouvelle page à son palmarès et rejoindra une liste de légendes du sport automobile de premier ordre. Phil Hill, Sir Stirling Moss, Mario Andretti, A.J. Foyt, Al Holbert, Hurley Haywood, Geoff Brabham, Tom Kristensen et bien d’autres ! Jimmie Johnson s’apprête à rejoindre ces pilotes de légende en s’alignant à Sebring. “Je suis enthousiaste”, a-t-il déclaré. “Tous mes héros l’ont fait, alors je suis heureux de pouvoir le faire moi-même”.