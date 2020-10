Jim Glickenhaus souhaite une diminution des coûts sous peine de voir le sport auto disparaître

Le programme Le Mans Hypercar de la Scuderia Cameron Glickenhaus se poursuit pour un début en compétition prévu en mars 2021 aux 1000 Miles de Sebring. Deux prototypes 007C sont attendus en Floride à l’occasion du lancement de la saison 2021 du Championnat du Monde d’Endurance. Le premier roulage est prévu pour janvier prochain. Rappelons que le prototype recevra un moteur venant de chez Pipo.

« Le plan est toujours de faire rouler deux autos en WEC, notamment Sebring, Spa et Le Mans », a déclaré Jim Glickenhaus à Endurance-Info. « Mais jusqu’à ce que le Covid-19 soit sous contrôle il est difficile de dire comment la saison va se dérouler. »

La Scuderia Cameron Glcikenhaus alignera directement une auto, la seconde appartenant à un client mais elle sera managée par la Scuderia Cameron Glickenhaus. Le constructeur américain nous a confié être en discussion avec d’autres équipes privées mais aussi un constructeur qui souhaiterait utiliser la plateforme.

Le travail se poursuit chez Glickenhaus

Les pilotes n’ont pas encore été choisis, comme le précise Jim Glickenhaus : « Beaucoup de pilotes sont intéressés. Nous verrons cela avec les essais en janvier. »

De là à voir une 007C en IMSA, il va falloir patienter, d’autant plus que Jim Glickenhaus tient à attirer l’attention sur le fait que le sport auto coûte moins cher : « Pour autant que je sache, le LMDh en IMSA arrivera en 2023. Qui sait ce qui peut arriver ou pas ? Le système hybride LMDh à 350 000 $ pour 40 chevaux n’a aucun sens pour nous. Nous pensons également que notre LMH sera plus rapide, qu’elle aura un coût de fonctionnement inférieur ou du moins même prix qu’en LMDh. Nous pensons que si la course veut survivre, les coûts doivent considérablement baisser. Nous sommes pour la fin du GTE et la création d’une catégorie mondiale essentiellement basée sur le GT3 de l’ordre de 600 chevaux pour l’endurance, 650 chevaux pour le sprint, aussi bien pour le WEC, l’IMSA et le DTM. Tout cela permettrait d’avoir des coûts nettement moins élevés avec des voitures qui coûteraient environ la moitié du prix des GTE actuelles. Nous pensons que si le coût de la course ne diminue pas considérablement, nous le savons, le sport auto cessera d’exister. »