Jens Marquardt quitte ses fonctions chez BMW Motorsport

A compter de novembre prochain, Jens Marquardt aura un nouveau rôle au sein de BMW. Après avoir dirigé BMW Motorsport, c’est la direction de l’usine pilote pour la construction globale des prototypes chez BMW Group qui l’attend. Markus Flasch, PDG de BMW M GmbH, assurera la direction par intérim de BMW Group Motorsport. Le réalignement du DTM nécessite le retrait des équipes d’usine mais la participation au championnat de Formula E et aux courses GT se poursuit.

Après près de dix ans passés au poste de directeur du sport automobile chez BMW Group, Jens Marquardt prendra ses nouvelles fonctions au 1er novembre prochain. Environ 700 employés travaillent sur jusqu’à six projets à la fois. Le produit et le processus de fabrication pour la production en série sont affinés à l’interface entre le développement et la production, puis transférés vers les usines de production.