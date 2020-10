Jean-Noël Le Gall (CD Sport) : “L’équipe reste à taille humaine”

A trois courses de la fin de saison du Championnat de France FFSA GT, Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé peuvent offrir le titre national (Silver) à CD Sport, trois ans après celui décroché par Mike Parisy et Gilles Vannelet en Pro-Am. Avec trois Mercedes-AMG GT4 cette saison, l’écurie paloise de Claude Dégremont et Laurent Cazenave passe à la vitesse supérieure. Comme la concurrence, CD Sport a dû s’adapter à la situation sanitaire et faire face à un changement de planning. CD Sport peut s’appuyer cette année sur Jean-Noël Le Gall en directeur technique et Aurélie Kirmann en team manager.

Depuis le début de saison, les Mercedes-AMG GT4/CD Sport ont pris 27 départs et vu l’arrivée à 26 reprises.

“En mars, l’équipe ne se connaissait pas”, a déclaré Jean-Noël Le Gall à Endurance-Info. “Laurent (Cazenave) a su donner une âme au groupe. CD Sport fait rouler trois Mercedes dans trois classes mais tout le monde va dans le même sens. C’est un vrai groupe.”

En plus du programme GT4, CD Sport est présent en Michelin Le Mans Cup avec deux Ligier JS P320. Seules trois personnes sont présentes sur les deux programmes. CD Sport a mis un chef mécanicien pour le GT4 et un pour le LMP3. Le staff représente 10 personnes à plein temps, 22 sur le LMP3 (avec les renforts) et 18 sur le GT4. L’équipe fait rouler en complément une Ligier JS2 R en Ligier European Series.

“L’équipe reste à taille humaine”, poursuit le directeur technique qui arrive du LMP2 chez IDEC Sport. “Le stress n’est pas le même qu’en LMP2. Faire rouler une P2, c’est quand même quelque chose. Chez CD Sport, j’apprends beaucoup de Laurent avec qui je travaille en équipe. Pour moi, le choix de vie est différent.”

A terme, CD Sport ne s’interdit rien comme par exemple une présence en European Le Mans Series dans la catégorie LMP3 ou faire rouler une GT3 dans un championnat. “Aujourd’hui, faire du LMP2 n’est pas possible quand on connaît les budgets et le niveau en place. On reste une petite équipe.”

Outre Jean-Noël Le Gall, CD Sport a recruté Aurélie Kirmann au poste de team manager. Assurément un renfort important, comme le précise le directeur technique : “La présence d’Aurélie fait un bien fou à tout le monde. Aurélie est en quelque sorte la maman de tout le monde. J’avais eu l’occasion de voir comment elle travaillait chez IDEC Sport où elle a fait ses preuves. Aurélie est d’une efficacité redoutable, elle est la pièce maîtresse d’autant plus avec les contraintes Covid-19.”

En plus de Laurent Cazenave, Jean-Noël Le Gall et Aurélie Kirmann, Claude Dégremont fait bien entendu toujours partie de l’échiquier CD Sport, comme le confirme Jean-Noël Le Gall avec le sourire : “Claude reste le maître absolu”.