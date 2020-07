Jean-Michel Bouresche : “L’objectif est toujours de faire Le Mans dès 2023 en Garage 56 !”

Jean-Michel Bouresche est le Directeur des Opérations du Programme MissionH24 et Team Principal de l’écurie H24Racing. Il est revenu pour Endurance Info sur le test organisé pour Carlos Tavares vendredi dernier à Montlhéry, nous a fait un point sur le prototype LMPH2G et sa future évolution.

La dernière fois que le prototype LMPH2G a officiellement roulé c’était lors des essais libres de la Michelin Le Mans Cup à Portimão fin octobre 2019. Depuis, qu’avez-vous fait sur la voiture ?

« Depuis le Portugal, nous avons essentiellement fiabilisé la voiture et nous nous sommes concentrés sur la construction d’une toute nouvelle voiture qui sera présentée aux 24 Heures du Mans au mois de septembre. Donc, entre Portimão et aujourd’hui, ce sont des séances et des séances d’essai...