Jean-Luc Beaubelique privilégie le GT4 au GT3 en 2021

Fidèle parmi les fidèles de la catégorie GT3 depuis ses débuts en 2006 à Silverstone, Jean-Luc Beaubelique va se concentrer sur le GT4 cette saison. Le pilier du team AKKA-ASP de Jérôme Policand va se partager entre le FFSA GT et la GT4 European Series à chaque fois en compagnie de Jim Pla. La Mercedes-AMG GT3 va donc céder sa place au modèle GT4 à plein temps.

La paire Beaubelique/Pla était venue se frotter à la concurrence européenne au Paul Ricard l’année passée avec deux victoires de classe Pro-Am. Cette année, c’est un programme complet sur la scène européenne qui attend le tandem de la #87.

“Rouler en GT4 European Series permet d’être présent sur les meetings Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS sans pour autant y participer”, a déclaré Jean-Luc Beaubelique à Endurance-Info. “En parallèle, cela permet à Jim de rouler en GT3.” Le coéquipier du pilote limougeaud disputera les championnats Sprint et Endurance chez AKKA-ASP.

“Rouler en Sprint est plus facile pour se faire repérer par rapport à l’Endurance”, souligne le pilote de la #87. “Se faire remarquer en Endurance est plus compliqué, d’autant plus depuis que la qualification est déterminée par les temps moyens de l’équipage. On l’a vu dans le passé avec Jules Gounon qui avait pu s’illustrer dans les deux séries.”

Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla auront tout de même un programme de 24 courses dans la même auto cette saison, 12 en FFSA GT, 12 en GT4 European Series.

Ce n’est pas pour autant que la parenthèse GT3 est refermée : “J’ai eu pas mal de demandes pour rouler en GT Rebellion Series chez AKKA-ASP et ailleurs. Ma priorité va à l’équipe de Jérôme Policand. Peu de gentlemen ont autant de recul en GT3. Je roule dans la catégorie depuis le tout premier meeting en 2006. Aujourd’hui, ma place de gentleman n’est plus dans un championnat aussi relevé que le GT World Challenge Europe. Les pilotes classés Silver ont pris une place importante dans la série. Je préfère donc consacrer une partie du budget à faire rouler Jim en GT3. Le championnat GT Rebellion Series est une belle opportunité de poursuivre en GT3.”

Contrairement à beaucoup de gentlemen, Jean-Luc Beaubelique n’a jamais rêvé de 24 Heures du Mans. Son truc, c’est plutôt les 24 Heures de Spa, épreuve qu’il a remportée à deux reprises dans sa catégorie. “Le Mans reste un circuit mythique et une épreuve magique, mais partager la piste avec les prototypes ne m’a jamais emballé. J’ai bien conscience que l’expérience doit être incroyable. Malgré cela, je préfère être dernier en GT3 à Spa que 25e au Mans noyé dans un peloton. Les vrais gentlemen performants sont en GT3.”

Passer du GT3 au GT4 n’est pas un plan B pour Jean-Luc Beaubelique qui va viser la couronne Pro-Am dans les deux championnats. Quant à la fin de carrière, ce n’est pas encore pour cette année : “L’âge fera que j’arrêterai la compétition automobile…”