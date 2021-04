Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) : “La Porsche a beaucoup évolué”

Tout juste auréolé d’une couronne en Porsche Sprint Challenge Middle East, Jean-Baptiste Simmenauer poursuit dans le giron Porsche cette année avec un double programme mêlant Carrera Cup France et Supercup chez BWT Lechner Racing. Le Tourangeau âgé de 20 ans reste fidèle à l’équipe de Walter Lechner Sr dirigée maintenant par les deux fils de l’emblématique patron d’équipe.

Il y a quelques jours, Jean-Baptiste Simmenauer était en piste à Magny-Cours pour les essais de la Porsche Carrera Cup France avec la toute nouvelle 992 déjà aux couleurs du partenaire de l’écurie autrichienne.

Régulièrement aux avant-postes durant les deux journées de roulage, le jeune pilote a pu approfondir le fonctionnement de la nouvelle auto : “Les essais étaient intéressants car il nous fallait comprendre un peu plus la voiture. La performance n’a pas toujours été celle escomptée, mais, sur la fin, nous n’avons pas passé de pneus neufs, ce qui explique la différence.”

Sur les quatre séances d’essais, la Porsche rose floquée du numéro 1 a concédé moins d’une seconde à la Porsche de tête.

“On sent tout de suite que la 992 est une toute nouvelle auto”, confie le Français. “Les réglages différents font qu’il faut repenser la façon de faire. Le pilotage est lui aussi quelque peu différent avec une auto qui a plus d’aéro que l’ancienne. Avec cette dernière, on manquait de sensations en entrée de virage. Maintenant, les nouvelles suspensions font qu’il y a moins besoin de prendre les vibreurs. En parlant avec d’autres pilotes, la 992 est un mix entre une Cup et une GT3, même si on retrouve le comportement d’une Cup. Ce n’est pas un dépaysement total même si l’auto a beaucoup évolué.”

Quatrième du championnat 2020, Jean-Baptiste Simmenauer vise forcément plus haut cette saison : “Après les bons résultats de 2020, je suis confiant pour la saison à venir, d’où mon envie de continuer en Porsche Cup. Avoir un double programme est parfait. Mon excitation a été ralentie par le décès de Walter Lechner. J’ai passé six mois à plein temps avec l’équipe en 2020. Walter était quelqu’un d’exceptionnel et son équipe est très professionnelle tout en conservant un esprit familial.”

Le début de saison en Carrera Cup France se fera à Magny-Cours début mai. Une semaine suivante, ce sera le Paul Ricard puis Monaco pour le lancement de la Supercup.

Sur le plus long terme, Jean-Baptiste Simmenauer ne ferme aucune porte : “J’ai toujours la volonté d’aller plus haut. Tout dépendra des résultats. Bien sûr, rouler en GT3 et/ou prototype me plairait beaucoup. Je reste ouvert à toute proposition avec, comme ambition, d’être pilote professionnel. En venant de Tours, Le Mans reste quelque chose d’important pour moi. Les courses d’endurance sont très disputées. Aujourd’hui, le sprint permet de faire de belles choses avec une gestion des pneus particulière, pas de stratégie dans les stands. En sprint, le pilote fait clairement la différence. Le sprint et l’endurance m’intéressent.”