Jan Magnussen (High Class Racing) : “J’espère pouvoir aider Kevin en étant un bon exemple pour lui !”

Jan Magnussen est de retour en prototypes après plus de 15 années passées en GTE / GTLM chez Corvette Racing aux 24 Heures du Mans et en IMSA. Il est de retour en Europe avec High Class Racing et son Oreca 07 #20 pour y disputer le WEC et est donc à Spa ce week-end. Alors qu’il a annoncé en fin de semaine dernière sa participation aux 24 Heures du Mans 2021 avec son fils Kevin, Endurance-Info a pu rencontrer l’homme aux quatre victoires GT au Mans !

Quelles sont vos premières sensations dans cette LMP2 que vous découvrez ?

“C’est un gros changement par rapport à ce que j’ai pu connaitre lors des 16 ou 17 dernières années. J’avoue que je prends beaucoup de plaisir, je suis super content de rouler ici à Spa. C’est génial pour moi d’être de retour dans une voiture avec de l’appui aérodynamique. Je sais que cette catégorie vient de subir une réduction de puissance et d’appui avec le Kit Le Mans, mais pour moi cela ne change rien car je n’ai pas piloté de LMP2 auparavant. Le Prologue m’a permis d’apprendre la voiture, de connaitre les membres de l’équipe, mais il me reste encore pas mal de choses à assimiler.”

Est-ce facile pour vous de retrouver vos repères en prototype ?

” Que ce soit le GTE ou le LMP, ces deux types de voitures ne sont pas faciles, mais il n’y en a pas une plus facile que l’autre. Ce sont deux approches complétement différentes au niveau du set-up, de ce que vous cherchez à faire, la façon dont vous pouvez signer vos temps au tour et à quel moment. Les deux voitures sont difficiles.“

Comment se passe votre relation avec Dennis (Andersen) et Anders (Fjordbach)?

“Je les connais depuis un certain temps déjà. Je connais surtout Anders depuis plusieurs années maintenant alors que je découvre plus Dennis. Ce sont deux supers mecs, il est très facile de s’entendre avec eux, je suis ravi de rouler avec eux cette année en WEC. Ils ont pas mal d’expérience avec la voiture, c’est une bonne aide pour moi. Ils me permettent aussi de connaitre plus rapidement chaque membre de l’équipe.”

La grosse nouvelle est l’annonce de votre participation aux 24 Heures du Mans avec votre fils Kevin. Vous avez travaillé plusieurs années pour cela, On vous imagine ravi…

” C’est plus que cela, je suis super super heureux, vraiment. J’ai la chance que tant d’entreprises danoises et de personnes au Danemark aient adhéré au projet, à ce rêve. Cela va être tellement cool pour Kevin et moi de faire Le Mans. J’irai même jusqu’à dire que c’est un rêve qui devient réalité pour moi, mais c’est la même chose pour Kevin. Comme vous l’avez dit, nous avons essayé de monter ce projet depuis de nombreuses années. Mais entre mes contrats et mes calendriers, ceux de Kevin, ce fut trop difficile. Je dois même dire qu’on commençait même à abandonner cette idée, que cela ne se produirait jamais. Mais il y a un mois, presque jour pour jour, cette opportunité s’est présentée à nous. Nous avons travaillé très dur jusqu’à vendredi dernier et cette annonce. C’est tout simplement fantastique.”

Vous deux plus Anders Fjordbach, vous aurez un sacré équipage en LMP2. Quelles seront vos attentes ?

” Il est vrai que nous aurons un équipage solide, nous ferons du mieux que nous pourrons. De toute façon, il faut un fort trio quand vous vous alignez au Mans surtout en LMP2 qui est une catégorie tellement relevée. Notre rêve était d’être associés tous les deux, d’avoir une chance de remporter la catégorie dans laquelle nous serions. C’est chose faite, maintenant à nous de faire du notre mieux.”

Ce sera votre 23e participations au Mans. En quoi celle ci sera particulière avec Kevin ?

” Ce sera l’édition des 24 Heures du Mans la plus spéciale pour moi. J’adore cette course, je suis un vrai fan du Mans. Alors, en plus, je la dispute avec mon fils, c’est très particulier. J’espère que ce le sera aussi pour tous les fans danois et que ce sera ouvert au public !”

Kevin a la vitesse, vous avez l’expérience. Comment pensez-vous pouvoir l’aider aux 24 Heures du Mans ?

“J’espère pouvoir l’aider en étant un bon exemple pour lui ! J’ai disputé les 24 Heures du Mans tellement de fois. Je sais comment réagir quand les choses ne tournent pas comme on veut. Je vais essayer de l’aider à réagir au bon moment et de la bonne façon ! “

Parlons un peu de Kevin maintenant. Il sera pilote Peugeot officiel l’année prochaine pour un programme en Hypercar…

” Je suis super content pour lui. Kevin a sa carrière sous contrôle et être chez Peugeot en WEC et Le Mans pendant un certain temps, c’est fantastique pour lui. Peugeot est une marque légendaire en sport automobile et, en particulier, aux 24 Heures du Mans avec les trois victoires. C’est aussi la raison pour laquelle il était très important pour lui et moi de pouvoir faire Le Mans cette année ensemble car c’est notre dernière opportunité. Il va chez Peugeot dès 2022 et quand il en sortira, je serai alors trop vieux (rires)…”

Vous avez eu une longue carrière en IMSA couronnée de succès. Kevin vient de disputer ses deux premières épreuves. Quel regard portez vous sur ses courses ?

“Je suis déjà ravi de voir qu’il est compétitif. Ce fut un peu difficile de voir ses deux courses IMSA mal finir, mais c’est sympa de le voir à nouveau se battre pour la victoire. Sa période en Formule 1 a été bonne, mais en même temps mauvaise, ne pouvant absolument rien faire en dehors, ce ne fut pas toujours amusant pour lui. Donc son programme IMSA avec Chip Ganassi Racing, son futur programme WEC et Le Mans avec Peugeot sont de très bonnes choses et il est à nouveau en lice pour la victoire !”