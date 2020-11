Italian GT : deux Honda NSX GT3 en 2021

La Honda NSX GT fait partie des GT3 les plus compétitives comme on peut le voir au Japon et aux Etats-Unis, mais la GT nipponne a du mal à percer en Europe. Bien dommage car la Honda a de sérieux arguments pour elle. Ses prestations aux deux dernières éditions des Total 24 Heures de Spa ont été plus que positives et c’est du côté de l’Italian GT que l’on va voir la Honda NSX GT3 en 2021.

Deux Honda NSX GT3 vont rouler dans le championnat italien la saison prochaine grâce à Nova Race qui alignera les deux autos. L’écurie dirigée par Luca Magnoni et managée par Nicola Sinigaglia était jusque-là présente en GT4 où elle a joué les premiers rôles en Sprint.

La proximité entre JAS Motorsport, qui développe la NSX GT3, et Nova Race, va jouer un rôle favorable dans la collaboration puisque les deux entités sont distantes de 50 km l’une de l’autre. Les pilotes seront annoncés ultérieurement.