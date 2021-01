Interview : Endurance-Café en tête-à-tête avec Romain Dumas

Alors qu’il est actuellement en plein désert en Arabie Saoudite pour le Dakar, Romain Dumas nous avait accueilli dans sa base d’Alès pour une visite de ses ateliers. Avant de prendre congé, Romain est revenu pour Endurance-Café sur sa saison 2020 où il parle de GT World Challenge Europe, 24 Heures du Mans, LMDh et Dakar.

Après trois étapes au Dakar, les deux buggys de RD Limited alignés par Rebellion Motors sont toujours en course. Alexandre Pesci et Stephan Kuhni pointent au 51e rang, cinq places devant Romain Dumas et Gilles De Turckheim. Ces derniers ont connu des soucis hier où ils ont été harponnés par un autre concurrent en pleine spéciale. Il a fallu que l’équipe travaille toute la nuit pour remettre en état le Buggy #315.