IMSA, VIR, Libres 2 : Corvette Racing sous le pluie

Oliver Gavin a été le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres du Michelin GT Challenge au Virginia International Raceway. Sous la pluie, la Corvette C8.R #4 a réalisé un meilleur tour en 2:03.700 en fin de séance, ce qui lui a permis de devancer de plus de six dixièmes les deux Porsche 911 RSR-19.

La Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan #14 d’Aaron Telitz a été la plus rapide en GTD où seulement quatre voitures ont effectué un tour.

Seuls six des vingt participants ont signé un temps au cours de la session qui a été marquée par une période de drapeau rouge pour l’inspection de la piste en raison de la détérioration des conditions autour du circuit de 3,27 miles.

Les qualifications devraient débuter à 23 h 35.