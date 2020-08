IMSA, VIR : Corvette Racing hérite de la victoire, Bill Auberlen rentre dans l’Histoire !

On s’y attendait et on l’a eu cette superbe course. Ce 5e rendez-vous IMSA 2020 a été passionnant avec des bagarres à tous les étages, du suspens jusque dans les dernières secondes et des rebondissements !

Pour la deuxième fois, Corvette Racing hérite d’une victoire alors que l’équipe n’a presque jamais mené l’épreuve. Après la pluie et un accident des deux premières autos dans les derniers tours à Road America, c’est le pneu défaillant de la Porsche 911 RSR #911 qui offre un nouveau succès à la C8.R #3 de Jordan Taylor et Antonio Garcia.

Pourtant, cette voiture n’a jamais été en tête d’une course dominée par les deux Porsche puis par la #911 seule. Cependant, toujours en embuscade tout au long de la course, mais à plus de 15 secondes de la #911, la Corvette #3 a bénéficié d’une enveloppe prête à éclater sur la Porsche et changée à moins de 20 minutes du terme. Il s’agit de la 4e victoire Corvette Racing qui est invaincue depuis la reprise de l’IMSA post confinement !

Pire, la BMW M8 GTE #25 de Connor De Phillippi et Bruno Spengler a aussi profité de l’arrêt au stand de la Porsche pour s’emparer de la 2e place. Dommage que le premier cité soit parti en tête à queue et ait tapé le mur de pneu à mi-course car l’auto échoue à 3.5 secondes des vainqueurs.

Au final, la #911 de Nick Tandy et Fred Makowiecki termine 3e et sauve les meubles. Mais la déception est grande pour les deux hommes car cette voiture aurait dû gagner. Le Français avait déjà eu une première alerte avec une crevaison après 20 minutes de course et était rentré au stand pour changer ses pneus. Reparti dernier, il avait bénéficié 10 minutes plus tard du premier Full Course Yellow suite à la sortie de piste de l’Acura NSX GT3 #22 de Gradient Racing et des soucis de direction de la BMW M8 GTE #24 qui est partie dans l’herbe au même moment. Tous les concurrents se sont alors arrêtés à leu stand ce qui a permis de redonner le leadership à Fred Makowiecki. La #911 a ensuite dominé, signant même le meilleur temps en course avant ce nouveau souci de gomme ! Nick Tandy, déchaîné dans les toutes dernières minutes, a fondu sur la BMW mais échoue à 7 dixièmes et à 4.2 secondes de la Corvette !

A la 4e place, on trouve la 2e Corvette, la #4 de Milner / Gavin. Ce dernier est parti très large dans le dernier virage avant la ligne droite des stands, perdant le contact avec les premiers. La 2e Porsche 911 RSR, la #912 de Bamber / Vanthoor a longtemps été deuxième, derrière la voiture sœur, avant d’être retardée par un souci au niveau du diffuseur suite à un contact avec la BMW M8 GTE #25. Elle finit 5e à 3 tours. La BMW #24, après son souci de direction, est repartie terminant à la 6e place des GTLM à 19 tours.

Quelle bagarre en GTD ! Cinq voitures ont été en mesure à un moment donné de l’emporter. Cependant, après le dernier arrêt stand, la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport de Robby Foley et Bill Auberlen a fait la différence. Cette victoire permet à Bill Auberlen de devenir le recordman des victoires en IMSA avec un total de 61 !

Derrière, on a eu une superbe bagarre qui a opposé trois autos : la Mercedes-AMG GT3 #74 de Riley Motorsport, la Lamborghini Huracan GT3 #48 de Paul Miller Racing et l’Acura NSX GT3 #86 de Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian. Profitant d’un dépassement d’un Nick Tandy en feu dans l’avant dernier tour, Mario Farnbacher (Acura #86) a surpris Bryan Sellers (Lamborghini #48) pour s’emparer de la 2e place. La Mercedes #74 de Gar Robinson et Lawson Aschenbach termine 4e, ces trois voitures étant séparées de moins de deux secondes. La Lexus RC F GT3 #14 d’AIM Vasser Sullivan des leaders au championnat, Jack Hawksworth et Aaron Telitz, complète le Top 5.

@Meyer Shank Racing

La Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa n’a pas terminé suite à cause d’un problème de turbo et la McLaren 720S GT3 #76 de Compass Racing, qui avait signé la pole position hier en GTD, n’a pas non plus fini suite à une rupture de suspension arrière droite.

A noter un 2e Full Course Yellow mis en place suite à la sortie de piste de l’Audi R8 LMS #30 de Team Hardpoint.

La prochaine manche aura lieu dans 15 jours, une course de 6 heures sur le circuit de Michelin Raceway Road Atlanta en remplacement de Watkins Glen.

