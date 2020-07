IMSA, Sebring, Qualif : Pipo Derani (Cadillac) signe la pole position

Pipo Derani a confirmé, lors de la séance qualificative du Grand Prix Cadillac (nom prémonitoire ?) de Sebring, la bonne forme des autos américaines. A bord de sa Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing, il a établi la pole position en 1:46.733. Le Brésilien prouve que ce tracé lui convient bien, lui a qui a déjà trois 12 Heures de Sebring à son palmarès.

Il devance l’Acura ARX-05 #6 de Juan Pablo Montoya de 0.216s et Renger van der Zande sur la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing de 0.377s. La Mazda DPi #77 de Tristan Nunez se classe 4e et Sébastien Bourdais sur la Cadillac #5 de JDC Miller, 5e.

PR1/Mathiasen Motorsports en pole en LMP2

Patrick Kelly sur l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports a dominé toute la séance. Il précède Henrik Hedman (ORECA 07 #81 DragonSpeed) et Cameron Cassels (ORECA 07 #38 de Performance Tech Motorsports).

Doublé Corvette en GTLM…

Les Corvette C8.R continuent sur leur lancée de Daytona 240 en réussissant un doublé en qualifications. Après avoir signé leur 100e victoire il y a 15 jours, les hommes de Corvette Racing sont en forme grâce à Jordan Taylor (#3 en 1:55.634) et Oliver Gavin (#4). Ils devancent Fred Makowiecki et Laurens Vanthoor sur leur Porsche 911 RSR repoussées respectivement à 4 et 7 dixièmes. Les deux BMW M8 GTE, sorties en toute fin de séance, sont 5e et 6e.

…et Lexus en GTD

Frankie Montecalvo (#12 en 2:01.190) et Aaron Telitz (#14) ont cadenassé la première ligne de départ des GTD pour les Lexus RC F GT3 d’AIM Vasser Sullivan. Cooper MacNeil sur la Ferrari 488 GT3 #63 de Scuderia Corsa est 3e à 0.879s. Robby Foley (BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport) et Corey Fergus (McLaren 720S GT3 #76 de Compass Racing) complètent le Top 5.

Les chronos de ces séances qualificatives sont ICI.

Le départ de cette course sprint de 2 heures 40 minutes sera donné à 23 h 35, heure française.