IMSA, Sebring : Bill Auberlen fait l’impasse

Le nom de Bill Auberlen ne figure plus sur la liste des engagés des 12 Heures de Sebring. Il n’est plus non plus sur celle du meeting Michelin Pilot Challenge. Le vétéran américain devait piloter pour le compte de Turner Motorsport. Aucune raison sur son absence n’a été donnée pour le moment.

Dillon Machavern et Robby Foley restent inscrits sur la BMW M6 GT3 du team de Will Turner pour les 12 Heures de Sebring. Bill Auberlen devait piloter en parallèle une BMW M4 GT4/Turner Motorsport en compagnie de Robby Foley.