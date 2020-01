IMSA, Roar : quatre Lamborghini et une LMP2 disqualifiées

La saison 2020 commence plutôt mal pour les Lamborghini Huracan GT3 qui ont été disqualifiées du Roar Before the Rolex 24. GRT Grasser Racing Team, GEAR Racing, Magnus Racing by GRT et PPM ont perdu leurs temps des qualifications. Seule la Lamborghini/Paul Miller Racing a conservé son chrono.

Les quatre Huracan GT3 pénalisées n’utilisaient pas l’équipement spécifique requis pour Daytona, à savoir le package pour les rapports de boîte. Il semble que le package utilisé était celui de la saison régulière et pas celui de Daytona.

La mieux classée des Lamborghini Huracan GT3 était celle de Precision Performance Motorsports, 4e. Grasser avait terminé 9e, GEAR Racing 10e et Magnus GRT 16e.

Un temps a aussi été annulé en LMP2 avec l’ORECA 07/Performance Tech Motorsports. Le team américain a fait rouler Kyle Masson, classé Silver, lors de la qualification. Le règlement stipule que le Bronze doit qualifier l’auto.

Ces disqualifications ne concernent que l’emplacement dans les garages et la voie des stands.

Les chronos sont ici