IMSA, Roar 7 : la Cadillac Wayne Taylor Racing s’offre la dernière séance

Pour cette ultime session du Roar Before the Rolex 24, la Cadillac DPi-V.R #10 de Wayne Taylor Racing a signé le meilleur temps en 1:34.533 grâce à Kamui Kobayashi. Le Japonais, vainqueur des 24 Heures de Daytona 2019, devance de 0.180 seconde la Mazda RT24-P DPi #77 pilotée par Oliver Jarvis et d’un peu plus de cinq dixièmes une autre Cadillac, la #5 de Mustang Sampling Racing / JDC-Miller MotorSports de Loïc Duval. La seconde Cadillac JDC-Miller MotorSports est 4e tandis que les autres autos (une Cadillac, les deux Acura et la 2e Mazda) n’ont pas roulé.

En LMP2, le chrono le plus rapide est revenu à Nicolas Lapierre sur l’ORECA 07 #8 de Tower Motorsport by Starworks. Là aussi, toutes les autos n’ont pas pris la piste (seulement 4 sur 7) dont la Riley.

Earl Bamber a été le plus vite en GTLM sur sa Porsche 911 RSR #912 devant l’autre RSR, la #911 de Matt Campbell. La Ferrari #62 de Risi Competizione (Daniel Serra) est 3e, la Corvette C8.R #4 de Marcel Fässler est 4e devant la meilleure des BMW M8 GTE, la #25 de Bruno Sprengler.

L’Acura NSX GT3 #57 de Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian (Alvaro Parente) signe le temps de référence de cette séance avec seulement 7 centièmes d’avance sur deux Lamborghini Huracan GT3, la #44 de GRT Magnus (Andy Lally) et la #19 de GEAR Racing powered by GRT Grasser (Rahel Frey).

Cinq voitures de cette catégorie GTD n’ont pas participé à cette dernière séance d’essais dont la Lamborghini Huracan GT3 #11 de GRT Grasser Racing Team accidentée lors de la 6e séance.

Les chronos sont ICI.

Les chronos par pilote ICI.

Tout ce petit monde a désormais rendez vous dans moins de trois semaines pour les 24 Heures de Daytona (25 et 26 janvier).