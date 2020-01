IMSA : Rick Ware Racing déclare forfait pour Daytona

Nous aurons une grille de 38 voitures le week-end prochain pour la manche d’ouverture de l’IMSA WeatherTech SportsCar, les 24 Heures de Daytona. En effet, Rick Ware Racing a retiré sa Riley Mk. 30 Gibson de la liste des engagés. La LMP2 devait être pilotée par Cody Ware et Johnathan Hoggard, lauréat du prix du jeune pilote BRDC Autosport et vice-champion de F3 britannique.

L’équipe avait déjà souffert au Roar début janvier puisque la voiture n’avait effectué que 22 tours et un accident de James Davison avait ensuite endommagé la partie arrière de la voiture, mettant fin à leurs essais. Quelques jours plus tard, on apprenait que Mark Kvamme et James Davison ne faisaient plus partie de l’équipage en vue de la course. Finalement, on ne verra pas du tout cette Riley LMP2 aux 24 Heures de Daytona. Johnathan Hoggard, ainsi que son compatriote Mark Kvamme, ont trouvé refuge sur la Lamborghini Huracan GT3 #47 de Precision Performance Motorsports. lls rejoignent Brandon Gdovic et Eric Lux.

Dans une déclaration publiée ce lundi, Rick Ware Racing a dit que son retrait était dû à des “circonstances indépendantes de sa volonté” et “qu’une bonne combinaison de pilotes, d’équipage et,bien sûr, de financement est nécessaire pour être compétitif au niveau LMP2.”

L’équipe va plutôt concentrer ses efforts sur la catégorie LMP2 Am en terminant la saison en Asian Le Mans Series (elle est en tête actuellement), ce qui pourrait lui donner une invitation aux prochaines 24 Heures du Mans. Une participation à plein temps en IMSA, après Daytona, est toujours prévue, mais cela pourrait être en GTD. L’équipe de NASCAR Cup Series prévoit également de disputer une saison complète de Lamborghini Super Trofeo North America. Leur projet d’aligner deux voitures aux 24 Heures du Mans est également toujours d’actualité, une LMP2 (Ligier JS P217 normalement) et une GTE.