IMSA : Renger van der Zande quittera Wayne Taylor Racing en fin de saison

Une semaine après son succès au Petit Le Mans chez Wayne Taylor Racing, Renger van der Zande est aux Total 24 Heures de Spa sur la Honda NSX GT3/Team Honda Racing.

En dépit d’une belle saison en IMSA sur la Cadillac DPi-V.R, le Néerlandais ne roulera pas pour l’écurie de Wayne Taylor en 2021. Rappelons que Wayne Taylor Racing fera rouler une Acura ARX-05 DPi la saison prochaine. Renger van der Zande avait rejoint l’équipe américaine en 2018.

Renger van der Zande a appris il y a deux jours que son contrat n’était pas renouvelé pour 2021, comme il l’a confié à Sportscar365.

“C’est une situation difficile“, a déclaré van der Zande à Sportscar365. « Après Road America [en août], ils m’ont dit que j’étais celui qui allait conduire pour eux l’année prochaine.

“Cela avait beaucoup de sens car je suis ici à Spa ce week-end avec Honda, et ils travailleront avec Acura. Si vous regardez mes résultats ces deux dernières années, gagner Daytona et Petit Le Mans à deux reprises, et être le plus rapide à Daytona, je pense que c’est vraiment bizarre. En regardant les statistiques, il y a une très bonne relation entre moi et le groupe d’ingénieurs. Il n’y avait donc aucune raison pour que cela s’arrête.”

Ryan Briscoe pourrait lui aussi ne plus faire partie de l’effectif Wayne Taylor Racing en 2021.